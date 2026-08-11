El escenario también se aprende detrás del telón

El trabajo que hace posible una puesta en escena no siempre ocurre frente al público. Detrás de cada función hay iluminación, audio, vestuario, montaje, tramoya, diseño escénico y una larga lista de decisiones técnicas que también requieren preparación especializada.

Ese es el territorio que explora el Diplomado en Artes y Oficios para la Escena, que inició el pasado 1 de agosto con 22 participantes y que continúa durante este mes con sesiones prácticas y teóricas en distintos espacios culturales de Jalisco.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Escuela de Artes, el programa representa además el inicio del área de Educación Continua de esta institución y cuenta con certificación oficial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), lo que permitirá acreditar los aprendizajes y dar valor curricular a esta especialización.

Durante sus primeras sesiones, el grupo comenzó con 10 horas dedicadas a la historia de las artes escénicas, impartidas por Rubén Ortiz. Posteriormente, los días 8 y 9 de agosto, el Teatro Alarife se convirtió en aula para abordar el diseño de iluminación con la especialista Melisa Ramos.

Además de conocer los fundamentos para utilizar la luz como elemento narrativo y visual, las y los participantes tuvieron contacto directo con el equipo del teatro y conocieron aspectos relacionados con la tramoya y el proscenio, así como los ángulos de colocación, las luces cenitales y laterales y el uso del color dentro de una escena.

Diplomado en Artes y Oficios para la Escena

La intención del diplomado es precisamente llevar el aprendizaje más allá del salón de clases. Las sesiones se desarrollarán en recintos culturales y foros independientes, de acuerdo con las necesidades de cada módulo, para que el alumnado conozca de primera mano las condiciones que implica montar, operar y producir un espectáculo.

El programa contempla contenidos de preproducción, producción y postproducción, además de iluminación, audio, vestuario, montaje, operación técnica, tramoya, diseño escénico, historia de las artes escénicas y elaboración de proyectos.

De acuerdo con Jorge Cotero Torrico, Jefe Escolar de la Escuela de Artes, uno de los objetivos es profesionalizar conocimientos que durante mucho tiempo se aprendieron principalmente mediante la práctica y la experiencia laboral, pero que ahora pueden contar con una formación académica y certificación.

El calendario continuará con sesiones intensivas cada sábado y domingo, de 10:00 a 15:00 horas, hasta el 1 de noviembre. Después, del 9 al 13 de noviembre, las y los participantes realizarán una residencia que funcionará como proyecto final y en la que deberán integrar los conocimientos adquiridos durante el diplomado en una producción colectiva.

Así, el curso avanza de la teoría a la práctica y del conocimiento de cada oficio a una visión integral de lo que ocurre detrás de una puesta en escena, con la intención de formar perfiles capaces de responder a las necesidades técnicas, creativas, logísticas y presupuestales de una producción.

El diplomado fue diseñado por Montserrat Sosa, coordinadora del programa, y Velvet Ramírez, responsables de la parte académica, en coordinación con Ana Castell, responsable del Área de Educación Continua, y Héctor Mendoza, coordinador general de la Licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura.

El cuerpo docente reúne a profesionales como Rubén Ortiz, Andrés David, Roberto Zamarripa, Fernando Payán, Rodrigo Sosa, Kenji Kishi, Mosco Aguilar, Fernando Cano, Salvador Castellanos y Guillermo Franco.