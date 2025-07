Igualdad Animal: “We Animals”, el libro que te hará dejar de comer carne

La fotógrafa canadiense, Jo-Anne McArthur, reflexiona en el libro 'We Animals' la relación entre los humanos y los animales con una serie de cerca de 100 fotografías.

La obra que aborda la responsabilidad humana contra el maltrato animal fue publicada en castellano por Plaza y Valdés Editores en colaboración con la organización Igualdad Animal y ha sido presentada en la librería La Central en Madrid.

Jo-Anne McArthur decidió fotografiar la crueldad que se ejerce sobre los animales en nombre del entretenimiento, la investigación, la moda o la alimentación estando segura de que nuestra relación con los animales cambia en función de la posición jerárquica que les damos, es decir, si las consideramos mascotas, los animales que nos gustan y admiramos, animales silvestres o animales de granja por ejemplo.

Su objetivo fue y sigue siendo documentar nuestras relación con otros animales y de esta forma cuestionar la responsabilidad que tenemos hacia su cuidado.

Javier Moreno, co-fundador de Igualdad Animal, organización internacional de defensa de los animales asegura que "a diferencia de otros grupos sociales, los animales no tienen voz. Están sufriendo en granjas, laboratorios y zoos, pero no pueden organizarse o salir a la calle a manifestarse, ni reivindicar sus derechos. La mirada de Jo-Anne es una forma de darles voz".

Es interesante e importante mencionar que la fotógrafa destinará los beneficios de la venta de este libro al trabajo que realiza Igualdad Animal alrededor del mundo. Ella, como los investigadores de Igualdad Animal, debió infiltrarse en muchos los lugares donde los animales estaban siendo abusados para obtener sus imágenes, para ello tuvo que idear diversas técnicas para lograrlo. "No me gusta mentir y hacerme pasar por quien no soy, pero si estos lugares estuvieran abiertos al público no lo necesitaría", aclaró McArthur.

"Muchas de estas situaciones se dan a puerta cerrada por una razón: saben que la gente estaría en contra de lo que está pasando ahí dentro", añadió.

Sin embargo, como la mayoría de los investigadores que buscan revelar la verdad sobre el sufrimiento animal su objetivo es informar de la situación y asegurar que el consumidor o cliente pueda tomar decisiones basadas en ello. "Lo peor es ver animales a los que no puedo salvar, hacer contacto visual con ellos, sentir su dolor y tener que darme la vuelta e irme de allí" asegura.

El libro acompaña cada fotografía con un texto que contextualiza el origen, la situación y la decisión de fotografiar dicho momento, de forma que cada imagen cuente una historia real y refleje claramente el tipo de relación que se está retratando.

El libro consta de un apartado de historias que dan esperanza al lector. Está dedicado a personas que rescatan animales de situaciones de maltrato o crueldad. "Celebro la compasión y la esperanza de las personas que defiende a los animales y buscan un mundo mejor para ellos" aseguró McArthur.

Sus fotografías se han expuesto en museos de todo el mundo y es cofundadora de The Unbound Project, proyecto que pretende homenajear a las mujeres activistas por los derechos animales.

Por el momento el libro aún no llega a México pues la autora se encuentra trabajando en la traducción a otros idiomas.

Si te interesa conocer el trabajo de Jo-Anne McArthur puedes ingresar a www.weanimals.org

(Fotos: Igualdad Animal)

