A vecinos del Álamo no les sirven las cisternas que instaló Tlaquepaque ante escasez de agua 

Cisterna en Tlaquepaque

Vecinos de nueve torres de departamentos en el fraccionamiento Álamo en Tlaquepaque, sufren tandeos de agua en forma frecuente. De los siete días a la semana, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) les quita el agua cinco días, sin aviso previo.

Los colonos que viven en la calle Andador Pátzcuaro 448, a una cuadra de la avenida Niños Héroes, explicaron que el sábado pasado la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura y personal del Ayuntamiento, instalaron una cisterna de 10 mil litros, a dos calles de sus departamentos (Niños Héroes esquina Xochimilco), sin embargo, a ellos eso no les sirve, ya que la mayoría son gente de la tercera edad y no pueden cargar cubetas con agua.

“A nosotros no nos sirve para nada, porque tendríamos acarrear el agua desde allá. Las personas que estamos en estos departamentos ya somos personas mayores y tenemos que bajar. Yo vivo en tercer piso y a mi no me sirve para nada. Cuando me quedo sin agua, tengo que llenar tinas”, dijo María Olivia Muñoz.

Lo mismo expresó Celestino Ramírez Villalón, vecino del fraccionamiento El Álamo, quien vive en el tercer piso y no puede cargar, porque fue operado de la columna. Por eso, la cisterna no es útil para él.

“No, nos sirve en nada. El día que pusieron la cisterna vinieron a ver aquí el cárcamo. Nos invitaron que iba a estar la alcaldesa, fuimos y qué me gano, yo para acarrear un balde de agua, pues no. Tengo que subirla al tercer piso -menos- yo estoy operado de mi columna, estoy operado de mi rodilla que no me funciona. No voy a cargar un balde”, expuso.

Las alrededor de 70 familias de los departamentos piden que el SIAPA atienda el problema del abasto de agua y que además resuelva un cárcamo que almacena aguas negras y que genera olores pestilentes para todos los colonos. Ese problema tiene 40 años y el SIAPA no lo ha resuelto en todo este tiempo.

Los vecinos entrevistados agradecieron el gesto de llevarles una cisterna con agua, pero en lo particular a ellos no les ayudará, por lo que compran garrafones cuando no sale el agua de sus llaves.