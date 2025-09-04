Legisladores federales de Morena piden recursos en 2026 para Red Carretera de Jalisco

Las carreteras federales en Jalisco están llenas de baches. Una muestra son las carreteras Guadalajara-Ameca y Autlán-Guadalajara.

La red carretera federal de Jalisco está en pésimas condiciones. Por ello, ante la urgencia de realizar reparaciones en las principales vías, la fracción jalisciense de Morena en el Congreso federal pide incluir una partida especial en el Presupuesto de Egresos 2026 de la federación, el cual está a revisión y próxima votación en la Cámara federal.

El coordinador de los diputados federales de Morena en Jalisco, Alberto Maldonado Chavarín, explicó en el documento dirigido a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto del Congreso federal, que el tema de las carreteras federales en Jalisco “es un tema de alta prioridad” y una de las demandas de mayor importancia para los ciudadanos de las diferentes regiones de Jalisco.

“Las diputadas y diputados de Jalisco de Morena y aliados presentamos una solicitud formal para que el gobierno federal considere una partida presupuestal especial para Jalisco, para solucionar el tema carretero. Necesitamos carreteras mejor equipadas y sin baches”, dijo.

La petición está firmada por los 21 diputados federales de Morena -incliuyen a dos del PT- que representan a Jalisco y en el escrito se señala que es indispensable la asignación de recursos extraordinarios “para garantizar la seguridad de los usuarios, la conectividad regional y el fortalecimiento de la economía estatal”.

Entre los firmantes de la carta dirigida a Bertha Gómez, subsecretaria de Hacienda y Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, están los legisladores jaliscienses Merilyn Gómez Pozos, quien es la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Javier Guízar Macías (PT), Marcela Michel, Favio Castellanos, Claudia García y el coordinador, Alberto Maldonado.

En el documento no se informa cuánto dinero se requiere para reparar las carreteras de Jalisco en el presupuesto federal 2026

Una de las carreteras en peores condiciones es la carretera Ameca-Guadalajara, que está llena de baches. Los ayuntamientos de Tala y El Arenal , ante la falta de atención del Centro Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tapó los hoyos con recursos propios, pese a que se trata de una vía federal, según se observa en un video que circula en redes sociales.

Esa carretera en mal estado afecta a los habitantes de Tala, El Arenal, Etzatlán, Ahualulco, Mascota, Talpa, Atenguillo, Mixtlan, San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta. El tramo en peor estado es el que va del crucero a Tequila al municipio de Mascota.