Pide regidor Óscar Santos inclusión al Gobierno de Zapopan para construir presupuesto 2025

En el marco del Informe de Gobierno del presidente municipal Juan José Frangie y a meses de la Copa Mundial de la FIFA, el regidor priista Óscar Santos Rizo llamó al Ayuntamiento de Zapopan a incluir a la oposición en la construcción del presupuesto 2025, con el objetivo de consolidar proyectos de infraestructura que fortalezcan al municipio.

El edil cuestionó los niveles de inversión pública en el país, que en junio de 2025 mostraron una reducción de 6.8% respecto al año anterior y de 1.4% en comparación con mayo, de acuerdo con cifras oficiales.

“Los proyectos planteados por el Gobierno Federal no son los que México requiere”, afirmó, al señalar la importancia de impulsar estrategias locales para detonar el crecimiento económico.

Santos Rizo planteó tres ejes prioritarios para la discusión presupuestal: Infraestructura hídrica. Señaló la necesidad de obras de prevención en zonas identificadas por el Atlas Metropolitano de Riesgo para reducir riesgos de inundaciones y proyectar una buena imagen durante el Mundial.

Movilidad urbana. Propuso aumentar el número de agentes viales municipales en áreas de mayor congestión.

Espacios públicos. Recomendó incrementar la inversión en parques, canchas, gimnasios al aire libre y pistas de jogging, con énfasis en Colomos III, área que, dijo, enfrenta presiones de desarrollos inmobiliarios.

“Si invertimos en estos espacios, la ciudadanía los hará suyos, alejando la delincuencia y los intereses particulares que ponen en riesgo nuestra ciudad”, sostuvo.

El regidor también reflexionó sobre el papel del PRI en el cabildo durante el segundo año de la administración:

“La oposición tiene la responsabilidad de construir, no solo de oponerse. Se trata de ofrecer alternativas viables y encontrar puntos de encuentro con el Gobierno, siempre con diálogo, respeto y compromiso”.

Santos Rizo concluyó con un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas en beneficio del desarrollo sostenible de Zapopan.