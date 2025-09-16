Guadalajara celebra el 215 aniversario de la Independencia con desfile cívico-militar

La mañana de este martes 16 de septiembre de 2025, la avenida Chapultepec de Guadalajara se convirtió nuevamente en el escenario del Desfile Cívico-Militar Conmemorativo del CCXV Aniversario de la Lucha por la Independencia de México, que reunió a más de 4 mil participantes de distintos cuerpos de seguridad, instituciones educativas y asociaciones civiles.

Desfile cívico-militar (Cortesía)

Desde temprana hora, miles de ciudadanos comenzaron a concentrarse a lo largo de la vialidad para presenciar el paso de los contingentes, que iniciaron su recorrido en el cruce de avenida Niños Héroes y avanzaron hasta avenida México, atravesando el corazón de esta zona tapatía. El evento, que dio inicio en punto de las 10:00 horas, fue transmitido en vivo tanto por televisión como por plataformas digitales, permitiendo a más personas seguir la conmemoración desde distintos puntos del estado.

Desfile cívico-militar (Cortesía)

El desfile estuvo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, seguidos por agrupamientos de Protección Civil y Bomberos, así como policías estatales y municipales. También participaron representantes de instituciones educativas, miembros de la Cruz Roja Mexicana, Scouts, integrantes del Pentatlón Deportivo Militarizado y diversas organizaciones civiles, quienes marcharon portando banderas, estandartes y uniformes representativos.

Desfile cívico-militar (Cortesía)

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue el paso de las patrullas Cybertruck de la Policía Estatal, que volvieron a circular por las calles tras la polémica generada en torno a su adquisición. Su presencia no pasó desapercibida y se convirtieron en uno de los puntos más fotografiados del evento.

Desfile cívico-militar (Cortesía)

Además de los contingentes a pie, el desfile incluyó un amplio despliegue de vehículos operativos: ambulancias, camionetas, vehículos blindados, motocicletas, unidades todo terreno y hasta helicópteros que sobrevolaron la zona, así como la participación de binomios caninos que recibieron el aplauso de los asistentes.

Desfile cívico-militar (Cortesía)

Las graderías instaladas en el cruce con Lerdo de Tejada estuvieron ocupadas por autoridades estatales y municipales, quienes presenciaron el paso de los contingentes junto a sus familias. A lo largo de la ruta se vivió un ambiente festivo, con aplausos, banderas ondeando y muestras de orgullo nacional por parte del público.

Para la realización del evento se implementaron cierres viales desde avenida Niños Héroes hasta avenida Hidalgo, los cuales se mantuvieron durante el desarrollo del desfile y fueron retirados progresivamente tras su conclusión.