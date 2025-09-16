El Gobierno de Zapopan puso en marcha el nuevo Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur, que comenzará operaciones este miércoles 17 de septiembre, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención a pacientes con padecimientos visuales.

Inicia operaciones el Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur (Cortesía)

Esta nueva Unidad de Atención Médica concentrará los servicios de consulta de oftalmología para personas adultas, oftalmología pediátrica y cirugía que antes se ofrecían en el Hospitalito. Para ello, se habilitó un quirófano exclusivo para cirugías oftalmológicas, el cual funcionará de lunes a domingo, informó el director médico de Salud Zapopan, Juan Alfonso Cárdenas Ramos.

“Tener un Centro de Oftalmología nos va a dar posibilidades de mejorar la atención desde cirugía hasta la consulta… aquí en el Hospitalito, oftalmología usaba el quirófano un solo día a la semana. En Cruz Verde Sur tendremos un quirófano exclusivo para los oftalmólogos, con su propio microscopio y equipo especializado”, señaló Cárdenas Ramos.

El oftalmólogo Roberto Prado destacó que el personal médico será el mismo que atendía en el Hospitalito y que, durante las consultas, se evaluará la calidad de la visión, la anatomía de los ojos y si las y los pacientes son candidatos a procedimientos quirúrgicos, entre ellos cirugías de catarata, estrabismo, carnosidad y cirugías pediátricas.

Además, la unidad contará con servicios de laboratorio y rayos X, lo que permitirá realizar todos los estudios necesarios en un solo lugar.

Los pacientes admitidos en el programa Hospitalito Ve por Ti 2025, que ofrece cirugía gratuita de catarata, serán operados en este nuevo centro.

Inicia operaciones el Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur (Cortesía)

El Centro de Oftalmología de Cruz Verde Sur se ubica en avenida Cruz del Sur 3535, colonia La Calma.

Las citas se agendan en recepción de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, con una cuota de recuperación de 150 pesos. Para más información está disponible el teléfono 33 4683 2488.

Con esta apertura, el Gobierno de Zapopan refuerza su compromiso de ampliar y mejorar los servicios médicos disponibles para la población, buscando que más familias puedan acceder a atención especializada y mejorar su calidad de vida.