Jalisco refuerza vigilancia sanitaria rumbo al Mundial 2026

A poco menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, autoridades sanitarias federales y estatales intensifican la supervisión de hoteles, restaurantes, hospitales, farmacias y espacios turísticos para prevenir riesgos a los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a las sedes mundialistas.

La directora ejecutiva de Programas Especiales de la Cofepris, Verónica Berrones, explicó que el operativo sanitario contempla coordinación con las 32 entidades del país debido a la alta movilidad que generará el torneo internacional.

“Lo que buscamos es evitar brotes alimenticios y que todos los servicios que se ofrezcan no representen un riesgo sanitario, no solo para el turista internacional, sino también para los connacionales”, señaló.

En Guadalajara, uno de los puntos de mayor concentración será el Fan Fest que se instalará en Plaza de la Liberación, donde habrá control de acceso y cupo limitado como parte de las medidas de seguridad y protección civil.

Las autoridades detallaron que entre las principales revisiones se encuentran las condiciones de manejo de alimentos, control de temperaturas, trazabilidad de proveedores, conservación en cadenas de frío y calor, además de medidas básicas como lavado de manos e higiene en la preparación.

Berrones indicó que no habrá una certificación especial para establecimientos, aunque sí se realiza un mapeo y acompañamiento permanente con comercios y prestadores de servicios para fomentar buenas prácticas sanitarias.

Por su parte, el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal), José Antonio Muñoz Serrano, afirmó que el estado tiene experiencia en la organización de eventos masivos internacionales, como los Juegos Panamericanos y exposiciones internacionales en Expo Guadalajara.

“Supervisamos farmacias, hospitales, hoteles y alimentos en coordinación con cámaras empresariales y municipios para garantizar que todo lo que se ofrezca al turista sea seguro”, explicó.

El funcionario destacó que uno de los principales mensajes para visitantes y ciudadanos será verificar que los establecimientos cuenten con aviso de funcionamiento o licencia sanitaria emitida por Cofepris, documentos que deben permanecer visibles al público.

“Eso da certeza y tranquilidad. Un espacio que tiene licencia y aviso de funcionamiento es un lugar seguro para alimentarse, hospedarse o recibir atención médica”, comentó.

Respecto a posibles focos rojos para el Mundial, Muñoz Serrano aseguró que actualmente Jalisco mantiene condiciones sanitarias favorables en temas como dengue, sarampión y atención médica, además de contar con infraestructura hospitalaria suficiente para atender la demanda que pudiera generarse durante el torneo.

Finalmente, las autoridades señalaron que durante los próximos meses continuarán las mesas de coordinación entre las ciudades sede y estados estratégicos como Estado de México y Quintana Roo para fortalecer protocolos y compartir experiencias rumbo al Mundial 2026.