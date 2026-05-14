Aplazan aprobación de la Ley de Autismo en el Congreso

Cinthya Ramírez, del colectivo Cuidadoras en Resistencia, dialoga con el diputado Tonatiuh Bravo.

Al finalizar la sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Jalisco, varias madres del colectivo Cuidadoras en Resistencia se acercaron con los legisladores y les pidieron no votar el dictamen que crea la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que viven en el Espectro Autista del Estado.

Cinthya Ramírez, representante del colectivo Cuidadoras en Resistencia, se opuso a su aprobación, porque no están de acuerdo en que la atención a los niños y jóvenes con autismo la brinde el DIF Jalisco, pues eso le da un “enfoque asistencialista”. Esa tarea -dijo- debe asumirla la Secretaría de Salud, explicó la activista al diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, quien se quedó para escuchar a las mamás.

“Ahora pretenden pasar una ley que en lugar de Ley de Autismo debería de llamarse Ley de Asistencia Social para Atender el Autismo. Ya basta de que se estén atropellando nuestros derechos como personas autistas y como cuidadoras de hijas e hijos autistas. No estamos pidiendo un favor, hemos estado abiertas al diálogo desde el 3 de febrero. Somos familias de todo el país, somos colectivos de amplia cobertura geográfica a escala nacional y lo único que hemos solicitado es un espacio para el trabajo con las legisladoras y se han negado rotunda y categóricamente”, expresó Cinthya Ramírez.

La activista se refirió a las diputadas de MC, Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, quienes insisten en que el autismo lo atienda el DIF Jalisco y no aceptan las observaciones del grupo de madres cuidadoras.

La legisladora Gabriela Cárdenas defendió el dictamen previo a la sesión del Congreso y dijo que se trata de una ley única en el país que debe tener el consenso de todas las bancadas parlamentarias.

“Hoy todavía no inicia la sesión. Habrá que ver que concluye la Jucopo y con base en eso lo que nos genere mayor consenso. Una ley tan bonita, una ley que trabajamos de la mano de la sociedad civil con parlamento abierto, junto con la diputada Mónica Magaña, con todo el trabajo que hizo la señora Maye Villa en Zapopan y en el DIF, tiene que ser algo que verdaderamente cambie la vida de las personas y de ninguna manera creemos que pueda ser algo que tenga un retroceso”, precisó.

Al final, se acordó sacar el dictamen de la orden del día de la sesión del Congreso, para abrir un espacio a una mesa de trabajo con las madres cuidadoras que piden ser escuchadas.