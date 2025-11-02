Refuerza Tlajomulco saneamiento de la Laguna de Cajititlán

Laguna de Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco, encabezado por Gerardo Quirino Velázquez Chávez, fortaleció la colaboración interinstitucional al incorporarse a las mesas de trabajo para el saneamiento de la Laguna de Cajititlán, un espacio de coordinación y diálogo en el que participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), académicos y habitantes de la comunidad.

Durante los primeros encuentros se identificaron las principales problemáticas ambientales del cuerpo de agua, así como las acciones que pueden emprenderse desde la ciudadanía y la planeación de trabajos de campo junto con promotores de la SEMARNAT.

El coordinador general de Proyectos Estratégicos, Adrián Octavio Salinas Tostado, informó que el municipio presentó un proyecto integral de recuperación estructurado en cuatro ejes: ambiental, urbano, turístico y sitio Ramsar.

“Dentro de esto estamos proponiendo la ampliación de la planta de tratamiento de San Miguel, medidas de mitigación como un humedal de 18 hectáreas y un andador turístico alrededor de la ribera de la laguna. En conjunto, estas acciones nos ayudarán a evitar que se siga ganando terreno a la laguna. El humedal contribuirá a mejorar la calidad del agua y la ampliación impedirá que ingresen aguas sin tratar al cuerpo lagunar”, explicó Salinas Tostado.

Actualmente, el Gobierno de Tlajomulco mantiene acciones permanentes para contener la contaminación en la laguna, entre ellas el uso de pretratamiento con cobre ionizado y la coordinación con maquinaria de la CONAGUA para el retiro de especies invasoras. Además, se proyecta la instalación de circuladores de agua que ayudarán a oxigenar el cuerpo lagunar y reducir los efectos de la contaminación.

La Laguna de Cajititlán es el segundo cuerpo de agua más grande del estado y funciona como regulador climático del municipio. Alberga alrededor de 150 especies de aves migratorias y representa un elemento clave para el desarrollo económico local, al ser fuente de actividades agrícolas, artesanales y gastronómicas.

“Esa es una de las preocupaciones principales, pero hoy podemos tener la certeza de que habrá acciones positivas para la laguna, ya que los tres niveles de gobierno están alineados y comprometidos en hacer algo por Cajititlán”, destacó el funcionario.

El Dato:

• El proyecto contempla la creación de un humedal de 18 hectáreas, la ampliación de la planta de tratamiento de San Miguel y la construcción de un andador turístico alrededor de la ribera.

• Las mesas de trabajo contaron con la participación de representantes de la CONAGUA, la SEMARNAT, académicos y vecinos de las cinco comunidades aledañas a la Laguna de Cajititlán.