La Junta Federal 18 ordena reinstalar a trabajador despedido de la empresa Honda en 2010

Los ex trabajadores de Honda y los líderes de otros sindicatos, al finalizar la rueda de prensa en el Cereal.

Tras más de 15 años de lucha, José Luis Solorio Alcalá, ex líder del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM), quien fue despedido en 2010 por crear ese sindicato independiente, junto con otros obreros, ganó la reinstalación en su empleo, según un fallo decretado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje número 18.

En rueda de prensa realizada en el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), organismo que ha dado acompañamiento legal al caso, Solorio Alcalá expresó su alegría por el fallo, sin embargo, la empresa trasnacional Honda aún puede recurrir a un amparo para no reinstalar en su trabajo al ex empleado.

En la conferencia estuvieron varios de los ex trabajadores despedidos entre ellos Raúl Celestino Pallares, Raúl Rojas Gómez, Luis Gerardo Rodríguez, Eduardo Díaz y Juan Manuel García, además de ex dirigentes de sindicatos que han apoyado la lucha de los obreros de la Honda.

Solorio Alcalá explicó que la empresa armadora de motocicletas de capital japonés y situada en el corredor industrial de El Salto, despidió en diversos momentos a 19 trabajadores por crear un sindicato independiente, que disputó la titularidad al Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura, Armadura Motriz e industrial (Seteami), afiliado a la CTM y afín a la empresa.

El STUHM se creó en 2010 y obtuvo su registro en mayo de 2011. El gremio independiente se formó luego de que Honda no pagó lo que correspondía por concepto de utilidades a los trabajadores.

“Esto no ha terminado. El sindicato cumplió 16 años como sindicato independiente y ahora pedimos a las autoridades federales que actúen con justicia y respalden la decisión que tomó la Junta 18”, dijo Solorio.

La justicia laboral trabajó lento, pues han transcurrido más de 15 años del juicio para lograr la reinstalación. Ahora, los ex trabajadores de Honda creen que habrá presiones de la empresa hacia los jueces federales que reciban el juicio de amparo.

Paul Enoc Aguirre, abogado de los ex trabajadores de Honda, dijo que el fallo favorable a José Luis Solorio marca un “parteaguas” en la defensa legal de los trabajadores.

Jesús Torres Nuño, ex secretario general del Sindicato de la Compañía Llantera Euzkadi, situada en El Salto, relató que varios gremios independientes respaldaron por varios años a los trabajadores despedidos. “Cuando un juicio tarda 15 años algo está mal en este país. (…) Cambios para los trabajadores no los hay”, dijo.

“Los trabajadores no podemos confiar en los partidos políticos con registro, porque no hay interés de los partidos en defender los derechos de los trabajadores, salvo el tema clientelar”, agregó Torres Nuño, quien se refirió a los gobiernos de Peña Nieto (PRI) y López Obrador (Morena).

Por su parte, el profesor Aldo Santana, ex secretario general del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres de Jalisco (SUACobaej), dijo que la ley para los trabajadores “no se aplica”.

“No es posible que haya que esperar mas de una decena de años para esperar un resolutivo que ni siquiera es el final. La ley en nuestro país no está a favor de los trabajadores. Exigimos que las autoridades federales actúen conforme a derecho”, subrayó.

Santana hizo un llamado a las organizaciones independientes para que estén atentos a que se haga justicia en el caso de todos los trabajadores despedidos de Honda.

En estos más de 15 años, los ex trabajadores de Honda han laborado como meseros, mecánicos y comerciantes, porque no han podido tener un empleo formal, ya que la Honda los boletinó para que no se les contratara en otras empresas.