Impulsan SISEMH y Mercado Libre autonomía económica de las mujeres jaliscienses

. . (Carlos Zepeda)

Durante el evento, se entregaron incentivos económicos de ‘capital semilla’ a las mujeres graduadas más destacadas para fortalecer sus negocios

Para brindar herramientas reales que fortalezcan la independencia financiera de las mujeres, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), en alianza con Mercado Libre y Emprende Pro Mujer, celebró la clausura del programa Autonomía para Mujeres Emprendedoras.

El evento, realizado en el Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA), fue encabezado por Fabiola Loya Hernández, Titular de SISEMH, quien destacó que la colaboración entre el sector público y privado es una pieza clave para generar oportunidades que transformen la vida de las personas.

“Este programa es un ejemplo real de lo que debemos seguir haciendo en equipo: gobierno, iniciativa privada, sociedad civil para lograr romper esas barreras, porque no hay política pública que se trabaje desde el escritorio, si no impacta en el territorio y, en este caso, en la vida de las mujeres y sus familias”, afirmó Loya Hernández.

Este programa permitió que más de 100 mujeres desarrollaran habilidades en innovación, gestión de negocios y herramientas digitales, facilitando su inserción en la economía actual.

Como parte del reconocimiento a la disciplina y el desempeño, se realizó la develación de las diez ganadoras de “capital semilla”, quienes recibieron incentivos económicos por parte de Mercado Libre para impulsar directamente la consolidación de sus emprendimientos.

Además, se realizó un sorteo para entregar terminales bancarias a algunas de las participantes.

Durante seis semanas, las participantes se involucraron en un proceso de formación virtual, flexible y accesible, diseñado para adaptarse a sus realidades y tiempos.

La Secretaria, Fabiola Loya Hernández, concluyó su mensaje resaltando que esta iniciativa se suma a la política estatal de apoyo al emprendimiento femenino, complementando programas como Fuerza Mujeres y Empresarias de Alto Impacto, cuyas convocatorias para este año se darán a conocer en los próximos días.

En el acto protocolario también participaron Ana Gabriela Velasco, Subsecretaria de Igualdad de Género de SISEMH; Chelsea Estrada, de Mercado Pago México; y representantes de Emprende Pro Mujer.

Ante el éxito y la alta participación en este ciclo, SISEMH notificó la apertura de una segunda generación del programa.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de seguir construyendo un Jalisco más igualitario.