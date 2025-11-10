Pide diputada que todas las motos salgan con placas desde los sitios de venta

Las motos se venden en tiendas departamentales y en pequeños locales. Datos del INEGI señalan que en Jalisco circulan 957 mil motos (20% del padrón vehicular).

Para frenar la venta de motocicletas nuevas sin placas, una práctica que ha derivado en un grave problema de inseguridad y desorden en Guadalajara y en diversas ciudades medias de Jalisco, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, presentó en el Congreso de Jalisco una iniciativa para obligar a que las tiendas cuenten con módulos de la Secretaría de Hacienda del estado.

La propuesta busca adicionar un artículo a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte. La idea es que en los módulos que instale la Secretaría de Hacienda estatal, los compradores hagan, en el mismo momento de la compra, el trámite y pago de las placas de circulación.

“Hoy vemos cómo muchas motos circulan sin identificación, y en siete de cada diez delitos en Jalisco se utiliza una motocicleta como medio de escape. No podemos seguir permitiendo que se entreguen sin placas. El que las motocicletas salgan emplacadas es darle a los jaliscienses mayor tranquilidad. Con esta medida cerramos el paso a la delincuencia y al mismo tiempo ahorramos trámites y tiempo a quienes sí cumplen con la ley”, expresó Canales.

La legisladora recordó que, aunque la ley vigente desde 2022 obliga a las agencias a verificar que las motos se entreguen emplacadas, la realidad es que algunos comercios evaden esta responsabilidad. “Delegar la obligación al comprador no es válido; la ley es clara: antes de entregar la moto deben entregarse también las placas”, enfatizó.

Yussara Canales destacó que el impacto social será positivo: se reducirá la circulación de motocicletas irregulares, se fortalecerá la recaudación estatal y se incrementará la certeza sobre la identidad de los propietarios. “No se trata solo de números o recaudación, se trata de seguridad y de paz para las familias”, subrayó.

La iniciativa será discutida en las próximas sesiones del Congreso local, donde la diputada confió en que las demás fuerzas políticas respalden la medida.