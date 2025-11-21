IMPI asegura más de 27 mil productos pirata en Guadalajara durante segundo “Operativo Limpieza”

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llevó a cabo en Guadalajara su segundo “Operativo Limpieza” contra la piratería, en esta ocasión enfocado en infractores de la marca New Era. De manera simultánea, inspectores realizaron visitas en cuatro puntos ubicados en las inmediaciones del mercado de San Juan de Dios, donde se aseguraron 27 mil 141 artículos ilegales.

De acuerdo con la dependencia, el decomiso representa para la marca un detrimento estimado de 13 millones 570 mil 50 pesos en ventas. En el operativo participaron 24 inspectores del IMPI, 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco y representantes de la firma afectada.

El IMPI recordó que este tipo de acciones forman parte de la estrategia nacional contra la piratería anunciada por su titular, Santiago Nieto, al inicio de 2025, bajo el nombre “Operación Limpieza”, cuyo objetivo es proteger los derechos de propiedad industrial y reducir el comercio ilegal.

Nieto ha señalado que, desde febrero, se han realizado operativos en diversas entidades. En la Ciudad de México y el Estado de México, el IMPI aseguró 265 mil artículos tan solo en el edificio de Izazaga 89. En Puebla, en abril, se decomisaron alrededor de tres mil productos ilegales —principalmente perfumes y textiles—, mientras que en junio se efectuó otro operativo en Querétaro.

En agosto, el instituto informó que tenía registrado un millón de artículos pirata asegurados en al menos nueve intervenciones, con un valor aproximado de 855 millones de pesos. Las acciones han continuado desde entonces en distintos estados del país como parte del combate permanente al comercio informal de mercancía apócrifa.