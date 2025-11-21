Legisladores de oposición piden a la Setran resolver “crisis” del transporte en la ciudad

La diputada de Morena, Itzul Barrera, le deja las monedas de 50 centavos, ante la sorpresa de la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas. El presidente del Congreso, julio Hurtado, le pidió a la legisladora respetar al funcionario.

Al secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, los legisladores de oposición lo tundieron con críticas sobre el deficiente servicio de transporte público en la ciudad. Sobre todo, porque los usuarios deben esperar más de 30 minutos para abordar una ruta, porque los autobuses de Mi Macro Periférico van saturados en horas pico y por la falta de servicio en las periferias y los fines de semana.

Esta fue la cuarta jornada de Glosa del Informe de Gobierno en el Congreso y fue la más larga. Tuvo una duración de tres horas con 15 minutos.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera, le arrojó un montón de monedas de 50 centavos a Diego Monraz, por no atender el problema de las alcancías que se quedan con el dinero de los usuarios que no pagan con la cantidad exacta. El hecho sorprendió al funcionario estatal y obligó al presidente del Congreso, Julio Hurtado, a llamarle la atención a la diputada para que respetara al servidor público.

“Yo sí sigo muy preocupada por tema de los 50 centavos, ¿por qué? porque no es una cosa menor que el secretario se pare aquí y diga ‘es que no cabían las monedas de 50 centavos, en todo el mundo pasa eso”. Entonces, ¿en todo mundo le roban 50 centavos a los usuarios que pagan en efectivo?, yo no sabía que en todo el mundo les robaban. Si usted no ha encontrado las monedas de los 50 centavos, aquí se las dejó…(aplausos)”, dijo Itzul Barrera, al momento que le dejó las monedas a Monraz.

Diego Monraz le dijo a los diputados que el tema ya se abordó en años anteriores. La respuesta fue para el diputado del PT, Leonardo Almaguer, quien le propuso que para evitar ya ese problema, mejor reduzcan el precio del pasaje a 9 pesos.

“Así como el año pasado, le respondemos que las alcancías tienen un tamaño que no permiten el retorno de los 50 centavos, no cabrían 800 monedas en las alcancías, así es en todo el mundo. Sin embargo, ese dinero se va a los transportistas, a las economías y cuentas de ellos. No es un dinero que administre la Secretaría de Transporte”, dijo.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, llamó a Monraz “ineficiente” y agregó que la crisis del transporte público afecta a diario a cientos de miles de ciudadanos.

“Quizás, muchas y muchos que vamos a hacer uso de la voz hoy no sufrimos todos los días, pero nuestros equipos y muchas de las personas de base de este congreso, así como toda la clase trabajadora que viven en las periferias, sí padecen su ineficiencia y responsabilidad e impunidad todos los días”, subrayó.

Le reclamaron a Monraz también por la falta de paradas de transporte público, que sigan las fallas en las escaleras eléctricas de las tres líneas del Tren Ligero y que ante las fallas del transporte, la gente opta por comprar un auto viejo, motos o patines o de plano, usar los mototaxis y las camionetas, algunas de ellas “piratas”.

Otra pregunta que le hicieron al secretario fue si el pasaje va a aumentar en diciembre próximo.

Monraz dijo que las tarifas del transporte en la ciudad, son de los cinco más bajas en el país. En Mexicali el pasaje cuesta 20 pesos, en Chihuahua 18 y en el estado de México 14 y 16 pesos. Sin embargo, respondió que el Comité Tarifario es quien tomará la decisión antes de finalizar este año. El precio de 9.50 pesos tiene ocho años “congelado” en Guadalajara, enfatizó.

“De las capitales que tienen tarifa de transporte público regularmente homologada, estamos en las cinco más bajas, empatados con la ciudad de México, en promedio con sus modalidades. Sí, el diesel ha subido, de 14 a 26% o 28%, lo doble. El diesel regulado por el gobierno federal, ha subido el doble”, dijo.

Ante las críticas que lanzó la oposición, la diputada de MC, Mónica Magaña, salió a la defensa de Diego Monraz.

“Porque si Morena viene aquí a denostar, a ser groseros, a hablar mucho, pero donde gobiernan son un caos y son un desastre, porque si diputada, usted que está tan preocupada -junto con su bancada- por los tarifazos que no suceden en Jalisco, le voy a contar en donde sí suceden. Podemos ver primero que en el estado de México, hay tarifazo y ahí gobierna Morena”, señaló.

Al final, el secretario de Transporte salió por la puerta lateral del recinto legislativo.