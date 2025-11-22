El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), avanza hacia su fortalecimiento, tras aprobarse hoy el inicio del proceso de reingeniería institucional instruida por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, y que fue sometida a votación de la Junta de Gobierno del organismo.

En la sesión, realizada en las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), fueron presentadas y analizadas las propuestas para dicha reingeniería, orientadas a impulsar su modernización, eficiencia operativa y sostenibilidad financiera en beneficio de las y los habitantes que reciben sus servicios en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Aprueba Junta de Gobierno reingeniería del SIAPA

Karina Hermosillo Ramírez, Coordinadora de Gestión del Territorio del Gobierno de Jalisco, resaltó la apertura con la que se realizó el ejercicio, al considerar las aportaciones de los distintos sectores involucrados que dan legitimidad al documento.

“Después de un ejercicio de sistematización de las 200 propuestas iniciales, más un ejercicio interno de la propia Secretaría (SGIA), y del SIAPA, (…) se presentaron en las mesas y después recibimos retroalimentación”, explicó Hermosillo Ramírez.

Ante las y los integrantes del órgano colegiado, destacaron la importancia de que el SIAPA recupere el sentido para el cual fue creado, que es garantizar el acceso, la calidad y la continuidad del servicio de agua potable y drenaje, así como fortalecer la infraestructura que sustenta el bienestar de las personas usuarias.

“Tenemos como premisa unos esenciales para garantizar, que es la captación y potabilización del agua, la distribución y el abasto seguro a las y los usuarios, saneamiento y tratamiento de aguas residuales y mantenimiento y modernización de infraestructura hidráulica”, detalló la Coordinadora.

Aprueba Junta de Gobierno reingeniería del SIAPA

Ernesto Marroquín Álvarez, Secretario de la SGIA, fue enfático al referir que esta reestructuración institucional mejorará procesos, optimizará recursos, combatirá prácticas ineficientes y reforzará la transparencia, con el propósito de consolidar un organismo más sólido, cercano y confiable.

“Esta reingeniería representa un giro de 180 grados para el SIAPA, se están revisando todos los aspectos técnicos, administrativos de socialización y atención ciudadana, creo que es un gran ejercicio y vamos a tener que caminar de la mano con Municipios”, enfatizó el Secretario.

Además, destacó las acciones e inversiones que se han realizado desde el inicio de la administración para mejorar la calidad del servicio para los usuarios de SIAPA.

“Se están cambiando tuberías antiguas, este año se cambiaron 12.5 kilómetros de tuberías de agua potable y alcantarillado y traemos una inversión programada de 200 millones de pesos para seguir con este programa”, explicó Marroquín Álvarez.

El documento se aprobó con 18 votos a favor y una abstención —correspondiente a la Universidad de Guadalajara— en los términos expresados.

Aprueba Junta de Gobierno reingeniería del SIAPA

Adicionalmente, a petición de los representantes de los ayuntamientos de Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, se acordó la instalación de mesas especiales para abordar de forma específica los aspectos relacionados a las aportaciones financieras y las necesidades de servicios y atención en cada caso.

PARA SABER

Integrantes de la Junta de Gobierno del SIAPA y sentido de su voto:

A favor

● Coordinación Estratégica de Gestión del Territorio.

● Ayuntamiento de Guadalajara.

● Ayuntamiento de Zapopan.

● Ayuntamiento de Tlaquepaque.

● Ayuntamiento de Tonalá.

● Ayuntamiento de Tlajomulco.

● Ayuntamiento de Juanacatlán.

● Ayuntamiento de El Salto.

● Secretaría de Administración.

● Secretaría General de Gobierno.

● Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

● Secretaría de Medio Ambiente Desarrollo Territorial.*

● Secretaría de la Hacienda Pública.

● Asociaciones vecinales de Guadalajara.

● Comisión Estatal del Agua.*

● Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

*Tienen dos representantes con derecho a voto

Abstención

● Universidad de Guadalajara.