Recompensa de 15 mdd por ex atleta olímpico canadiense señalado de participar con el narcotráfico en México

Ryan James Wedding, ex atleta canadiense que participó en la disciplina de snowboard en las olimpiadas de Salta Lake City en 2002, figura ahora entre los criminales 10 más buscados del FBI y se ofrece por él una recompensa de 15 millones de dólares.

El Gobierno de los Estados Unidos presume que milita con el Cártel de Sinaloa y que este grupo delictivo lo mantiene oculto en México. Un cómplice de él, de nombre, Andrew Clark fue detenido en el centro comercial Plaza Andares, del municipio de Zapopan,el 8 de octubre de 2024.

Ryan James presuntamente es jefe de una célula criminal del cártel y participa en el tráfico de estupefacientes en países sudamericano así como en Estados Unidos y Canadá.

Además estaría involucrado en el asesinato de dos personas en Ontario, Canadá, cometido el 20 de noviembre de 2023 y en otro homicidio el 18 de mayo de 2024.

ALERTAS EN JALISCO

Aunque no hay indicios plenos de su estancia en el estado, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, señaló que sí existe la sospecha de que el ex atleta canadiense se esconde en nuestra entidad, por lo que las corporaciones policiacas están en alerta para capturarlo.