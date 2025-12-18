Artesanos del tejuino piden a diputados apoyo para hacer una feria sobre la bebida en el zócalo

La distinción se entregó al líder de los artesanos del tejuino, Martín Ramírez. Los tejuinerozs quieren también vender su bebida en la sede del Poder Legislativo.

Por mantener vigente la elaboración de una de las bebidas más típicas de la entidad, la diputada de Morena, Marta Arizmendi Fombona, entregó un reconocimiento a la Asociación de Artesanos del Tejuino del Estado de Jalisco, que preside Martín Ramírez Macías.

Marta Arizmendi refirió que esta bebida es 100 por ciento mexicana, se puede degustar con diversos sabores y genera identidad gastronómica gracias al trabajo de muchas familias que por años se han dedicado a esta actividad económica. El tejuino es una bebida de maíz fermentado sin alcohol, con propiedades probióticas.

La legisladora se comprometió a presentar un acuerdo legislativo que permita abrir las puertas del Congreso del Estado para que los artesanos dedicados a la fabricación del tejuino puedan exponer y vender esta bebida al público en general.

Arizmendi se pronunció a favor de que las familias que elaboran tejuino en Tonalá tengan una mejora regulatoria y puedan tener acceso a los programas de capacitación que les permita impulsar sus negocios.

Por su parte, Martín Ramírez Macías informó que actualmente los integrantes de su asociación participan en las ferias municipales que se realizan cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, pero la idea es que en 2026 se incremente a 8 o 10 municipios, y también puedan participar en ferias que se realicen en plazas comerciales del área metropolitana como Andares, La Perla y Galerías.

El líder de los artesanos del tejuino pidió el apoyo de la diputada Marta Arizmendi y del Congreso del Estado para que en 2026 se pueda realizar una Feria del Tejuino en el zócalo de la Ciudad de México. “Sería una oportunidad histórica para llevar el tejuino a todo México y consolidar su lugar como legado jalisciense”, subrayó.

El tejuino es el legado vivo del maíz, símbolo de identidad, unión y sabor que ha trascendido generaciones.

Alberto Villa Jáuregui, director de Promoción Económica de Tonalá, destacó los programas de apoyo y los beneficios que se otorgan a los artesanos en el municipio, así como a los fabricantes de tejuino.