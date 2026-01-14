Igualdad Animal: Las mejores recetas para ayudar a los animales

Recetas para ayudar a los animales. FOTO: Igualdad Animal

Elegir una alimentación respetuosa con los animales es más fácil y urgente que nunca y en 2025 miles de personas decidieron dar el paso hacia una forma de alimentarse más consciente, informada y alineada con sus valores. Optar por productos de origen vegetal no sólo es una tendencia en crecimiento, sino una forma directa y poderosa que tenemos para ayudar a terminar con el sufrimiento de los animales y transformar el sistema alimentario desde nuestras decisiones diarias.

El año pasado, más de 2 mil millones de animales fueron explotados y matados para consumo humano en México, es decir, en promedio 4 mil 133 al día. Detrás de estas cifras hay historias de dolor y explotación sistemática. Estos animales fueron criados en condiciones que les generaron sufrimiento físico y emocional, pues en la ganadería industrial —de donde procede la mayoría de la carne, huevos y leche que se consumen— el beneficio económico suele estar por encima del bienestar animal, ignorando sus necesidades básicas y su capacidad de sentir.

Frente a esta realidad, cada elección cuenta. Cambiar lo que ponemos en nuestro plato es una forma cotidiana pero poderosa de reducir este impacto. Por esto, hoy queremos compartirte que Love Veg México ha lanzado dos recetarios especialmente pensados para acompañarte en el camino hacia una alimentación más compasiva. Estas guías te ayudarán a que este 2026 inicies o continúes una alimentación de origen vegetal con las mejores recetas probadas por sus suscriptores, las más descargadas, comentadas y recomendadas por la comunidad.

Este 2026, elige respetar a los animales

“A lo largo de 2025 compartimos recetas que nos emocionaron desde la cocina y que, gracias a ustedes, se convirtieron en favoritas. Creamos esta selección de las mejores recetas del año que disfrutamos preparando y que ustedes amaron, confiaron, compartieron y recomendaron”, dijo Katya Ramírez, de Love Veg México al presentar este compilado que ya está disponible para su descarga gratuita.

Este recetario reúne platillos llenos de sabor, creatividad y nutrición, pensados para demostrar que comer de origen vegetal puede ser delicioso, variado y accesible. Cada receta es el resultado de la experiencia colectiva de una comunidad comprometida con el respeto hacia los animales y el cuidado del planeta.

Si lo que quieres es iniciar 2026 con recetas más sencillas que te ayuden a adentrarte poco a poco en el mundo de la alimentación compasiva, Love Veg también te regala “Mis primeras recetas veganas”. Este recetario está diseñado especialmente para quienes dan sus primeros pasos y buscan opciones prácticas sin complicaciones. Con él podrás crear comida impresionante completamente de origen vegetal, ideal para el día a día.

La compilación cuenta con 22 recetas elaboradas con ingredientes fáciles de conseguir, económicos y, sobre todo, muy nutritivos. Es una invitación abierta a descubrir que comer vegano puede ser simple, accesible y profundamente satisfactorio, mientras contribuyes a un mundo más justo para los animales. Para descargar tus recetarios visita Love Veg México.