Abre Tlaquepaque registro para cuatro programas sociales en 2026; destinan más de 176 mdp

San Pedro Tlaquepaque inició el proceso de registro para los programas sociales municipales 2026, con los que se busca ampliar la cobertura de apoyos económicos y en especie a sectores prioritarios del municipio, informó la secretaria del Bienestar en el Ayuntamiento, Anita Huízar.

La funcionaria detalló que este año se encuentran abiertos cuatro programas: Mujeres Líderes de Esperanza, Raíces de Esperanza, Apoyo a Personas con Discapacidad y Aprendiendo con Bienestar, cuyos registros permanecerán vigentes hasta el próximo 4 de febrero.

El programa Mujeres Líderes de Esperanza está dirigido a mujeres jefas de familia, tutoras legales, como abuelas o tías, y madres adolescentes. Para 2026 se contempla beneficiar a seis mil 500 mujeres, mil más que el año anterior. Las beneficiarias recibirán un apoyo bimestral de dos mil 500 pesos, con un total anual de 12 mil 500 pesos.

En el caso del programa Raíces de Esperanza, está destinado a artesanas y artesanos del municipio que cuenten con credencial vigente. Este apoyo consiste en un monto anual aproximado de 18 mil pesos.

Otro de los programas prioritarios es el apoyo a personas con discapacidad de entre 30 y 64 años de edad, sector que no cuenta con cobertura estatal universal. Para este año se prevé beneficiar a cerca de 3 mil personas, duplicando la cifra registrada en 2025. El apoyo económico es también de 2 mil 500 pesos bimestrales.

Al explicar la relevancia de estos apoyos, la secretaria del Bienestar subrayó que forman parte de una política de justicia social impulsada por la actual administración municipal.

Anita Huízar, secretaria Bienestar Tlaquepaque (Cortesía)

“Es parte de la justicia social que tenemos nosotros como parte del gobierno en consideración con todas estas personas beneficiarias y beneficiarios, pero sobre todo, es queriendo nuestra presidenta, Laura Imelda Pérez Segura, combatir esa brecha de desigualdad que tenemos entre la ciudadanía, y esto no deja de ser un apoyo para todas aquellas mujeres que sabemos que les toca ser trabajadoras, madres y cuidadoras de sus propias familias. En el caso de las personas con discapacidad, nuevamente la justicia social, porque sabemos que en el gobierno federal muchos estados tienen ya este apoyo de manera universal, sin embargo, aquí en Jalisco no se ha podido lograr esa universalidad”, expresó.

Finalmente, Aprendiendo con Bienestar está enfocado en niñas y niños que cursan educación básica en escuelas públicas del municipio, quienes recibirán mochilas y útiles escolares.

Huízar informó que para 2026 el municipio ejercerá 176 millones 750 mil pesos en programas sociales, lo que representa un incremento del 14 por ciento en comparación con el presupuesto de 2025, que fue de 155 millones de pesos.

La secretaria del Bienestar precisó que el registro no garantiza el otorgamiento automático del apoyo, ya que se realiza un proceso de selección basado en criterios como ingreso económico, número de dependientes y zona de residencia, con el objetivo de priorizar a quienes más lo necesitan.

Para más información, la Secretaría del Bienestar pone a disposición el teléfono 33 2804 8171, así como las redes sociales del Gobierno de San Pedro Tlaquepaque.

Calendario de registro de beneficiarios

Módulo fijo

Lugar: Secretaría de Bienestar y Programas Sociales, Pila Seca (locales 15 y 16)

Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Módulo de fin de semana

Lugar: Exteriores de Presidencia Municipal

Horario: Sábados, a partir de las 9:00 horas

Módulos itinerantes en delegaciones (Horario general: de 9:00 a 14:00 horas)

Viernes 23: Loma Bonito Ejidal

Sábado 24 de enero: San Sebastianito

Lunes 26 de enero: Santa María Tequepexpan

Martes 27 de enero: Loma Bonito Ejidal

Miércoles 28: Santa Anita

Jueves 29: La Calerilla

Viernes 30: Tateposco

Sábado 31: Santa Anita

Martes 3 de febrero: La Calerilla

Miércoles 4 de febrero: Tateposco (cierre de registros)