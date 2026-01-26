Inauguran en Tonalá avenida y busto en memoria de Aristóteles Sandoval

En el municipio de Tonalá fue inaugurada una avenida que lleva el nombre del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, así como un busto en su memoria, ubicado dentro de un fraccionamiento privado.

Al evento asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus; el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez; y Lorena Jassibe Arriaga, viuda del exmandatario; así como familiares, amigos y miembros de su entonces gabinete de su gobierno.

Sergio Chávez explicó que la designación de la avenida fue una gestión iniciada desde 2021, cuando se planeó el desarrollo del fraccionamiento. “Yo les pedía a los desarrolladores que la avenida llevara el nombre del exgobernador Aristóteles Sandoval.

Eso fue en el año 2021”, señaló, y detalló que fue hasta el año pasado cuando el Cabildo autorizó la colocación del busto y el nombre de la vialidad.

Chávez subrayó que la avenida fue financiada con recursos privados: “Aquí no hay dinero público invertido”, afirmó, y precisó que el busto fue elaborado por el artista tonalteca Joel Beltrán.

En lo personal, recordó su relación con el exgobernador: “Aristóteles a mí me ayudó mucho. Fue mi amigo, fue mi compañero político y lo recordaré siempre”.

Inauguran avenida Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (EDGAR QUINTANA/Cortesía)

Mantienen abierta investigación

Durante el acto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reiteró que la investigación por el asesinato de Aristóteles Sandoval sigue en curso.

“El asunto no está cerrado. La carpeta sobre la muerte, el asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval sigue abierta y sigue en investigación”, afirmó. Añadió que se han solicitado colaboraciones con el gobierno federal e incluso con autoridades de Estados Unidos, y enfatizó que “estas situaciones tan graves no pueden quedar impunes”.

Por su parte, Lorena Jassibe Arriaga agradeció el homenaje y destacó la vocación de servicio del exgobernador. “La vida de Jorge, ahora la gente que transite por aquí podrá entender que fue una gran persona, fue un gran padre, fue una persona que trabajó incansablemente por su gente”, expresó.

Señaló que su legado no habría sido posible sin las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera política y concluyó que “la gente que hace bien trasciende en sus obras”.