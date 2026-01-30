Aprueban por unanimidad 22 programas sociales en Guadalajara para 2026

Por unanimidad, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó el paquete de 22 programas sociales que se operarán en el municipio durante 2026, con lo que se fortalece la política social de cuidados impulsada por la actual administración, así como sus reglas de operación.

Sesión de Cabildo 30 de enero 2026 (Cortesía)

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, subrayó que estos programas fueron diseñados con un enfoque centrado en las personas que más lo necesitan, a partir de estudios de campo y diagnósticos comunitarios.

“La política social que impulsamos pone al centro a las personas, y desde ahí se construyen los programas que hoy estamos aprobando”, señaló la alcaldesa.

Entre los nuevos programas destaca Escuelas con Corazón, antes referido como Escuelas con Corresponsabilidad, que busca fortalecer la participación conjunta entre comunidad escolar, familias y gobierno, además de mejorar las condiciones físicas de los planteles de educación básica.

También se aprobó el programa Renta para Jóvenes, como parte de la estrategia Vivienda para Vivir Bien, cuyo objetivo es facilitar el acceso a vivienda asequible en zonas céntricas y cercanas a centros universitarios, con énfasis en el Centro Histórico de Guadalajara.

Delgadillo García explicó que la corresponsabilidad social es uno de los ejes centrales de esta política pública, al considerar indispensable trabajar de la mano con la ciudadanía para construir soluciones que respondan a las necesidades reales de cada comunidad.

Dentro del paquete aprobado se mantiene el programa Juntas Nos Cuidamos, que trabaja en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, así como Corazón Contento, enfocado en fortalecer y ampliar el alcance de los comedores comunitarios en zonas prioritarias.

Asimismo, continúa Guardianes de Guadalajara, iniciativa que impulsa la transformación de los entornos comunitarios mediante la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

En materia cultural, se ratificaron los programas de apoyo a la cultura y a los artistas locales. La presidenta municipal recordó que tan solo el año pasado se realizaron más de seis mil actividades culturales públicas en las once comunidades del municipio, con una mayor participación de compañías locales y un aumento en la asistencia ciudadana.

Para este año, el Gobierno de Guadalajara prevé una inversión de dos mil 900 millones de pesos en acciones transversales de distintas dependencias, destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los tapatíos a través de esta política social integral.

Premio Ciudad de Guadalajara 2026

Durante la misma sesión de Cabildo, con 14 votos a favor, las y los regidores eligieron a la doctora y escritora Beatriz Núñez Miranda como ganadora del Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

Núñez Miranda, integrante del Colegio de Jalisco, ha dedicado su trayectoria académica al estudio del crecimiento urbano del Área Metropolitana de Guadalajara y a la problemática de la vivienda. Es autora de diversas obras especializadas, entre ellas Guadalajara, una visión del siglo XX, Patrimonio y modos de vida y Tlajomulco de Zúñiga: conurbación y dispersión habitacional, entre otros títulos.

Para saber | Programas sociales aprobados