“No Bunny” transforma los Arcos de Vallarta en un espacio de arte público durante ART WKND 2026

Los históricos Arcos de Vallarta se convirtieron en escenario de expresión artística con la presentación de “The No Bunny Project”, una serie de obras en forma de conejos que apuestan por un lenguaje lúdico y provocador para invitar a las personas a ser auténticas y replantear su identidad.

No Bunny (Cortesía)

La inauguración se realizó alrededor de las 7 de la noche en este emblemático punto de la ciudad, un espacio que, aunque aún no está abierto de manera permanente al público, busca acercarse cada vez más a la ciudadanía. Así lo señaló Carlos González Martínez, director de Cultura de Guadalajara, quien destacó el interés por abrir los Arcos de Vallarta como un lugar de encuentro cultural.

En el marco del ART WKND 2026, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó el corte de listón de la exposición y de la escultura efímera “No Bunny”, obra monumental del artista plástico Diego de Erice, que permanecerá por algunos días en este punto estratégico de la ciudad.

Durante su mensaje, la alcaldesa subrayó que el arte se ha convertido en un puente fundamental para el diálogo social y una herramienta para democratizar la cultura. Destacó que la pieza podrá ser apreciada por miles de personas, especialmente durante la Vía RecreActiva, cuando más de 100 mil asistentes transitan por Avenida Vallarta.

“Colocar una obra como ‘No Bunny’ en este espacio permite que el arte sea verdaderamente público. La gente lo observa, interactúa, se toma fotografías y lo hace suyo”, expresó Delgadillo, al resaltar que la escultura también simboliza el cuidado y la protección de la entrada a Guadalajara.

La pieza está diseñada para ser observada e intervenida visualmente por quienes circulan por la zona, convirtiéndose en parte del paisaje urbano y de la experiencia cotidiana de la ciudad.

Por su parte, Diego de Erice explicó que “No Bunny” surge como un juego de palabras inspirado en el término nobody (nadie), y plantea un discurso que invita a la resignificación personal. A través de la noción de la “nada”, la obra propone la posibilidad de reinventarse de manera constante y explorar infinitas formas de ser.

“La intención es recordar que nada es tan permanente o tan grave como parece. Desde la nada se puede crear todo; es una invitación a reinventarse y construir la realidad que cada quien desea”, compartió el artista.

Al evento asistieron artistas, gestores culturales y representantes del ART WKND 2026, así como Javier Esteban, CEO de Condé Nast Latinoamérica; Carlos González Martínez, director de Cultura de Guadalajara; Mario Silva Rodríguez, jefe de la Oficina Ejecutiva de Presidencia; la regidora Luz María Alatorre Maldonado; y el presidente municipal de Chapala, Alejandro de Jesús Aguirre Curiel.