Al penal de Puente Grande banda de roba relojes que operaba en Providencia

FOTO: Fiscalía de Jalisco

Las tres personas que fueron detenidas por Policías del Estado como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de relojes de lujo, fueron trasladadas al penal de Puente Grande, luego de que se les cumplimentaran órdenes de aprehensión por los delitos de robo a persona y robo calificado.

Rodrigo Daniel “N”, Juan Carlos “N” y Luis Fernando “N”, capturados en un operativo de seguridad implementado por las fuerzas estatales el pasado 29 de enero, pues eran “objetivos prioritarios identificados como presuntos asaltantes que operaban en la zona de Providencia”, según indicó la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia dijo que las labores de inteligencia permitieron ubicarlos y detenerlos inicialmente por posesión de drogas, además de asegurar los vehículos en los que se transportaban.

Agregó que después de las investigaciones, se lograron cumplimentar mandatos judiciales que también tenían vigentes por robo a persona y robo calificado. De acuerdo con las investigaciones, utilizaban la violencia y armas de fuego para despojar a las víctimas de relojes de alta gama.

Una vez presentados ante el Ministerio Público, y ejecutados los mandatos, los tres detenidos fueron trasladados hasta el complejo penitenciario, donde se realizarán las audiencias correspondientes.

Los detenidos, de 19, 24 y 58 años de edad, fueron señalados en varias carpetas de investigación por robos cometidos con violencia, por lo que ls Fiscalía exhorta a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes.