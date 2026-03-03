Fiesta Juventudes 2026 reunirá deporte, cultura y talento urbano en San Pedro Tlaquepaque

Con la meta de impulsar el talento, la energía y la creatividad de las y los jóvenes, el Instituto de la Juventud de San Pedro Tlaquepaque lanzó la convocatoria para la segunda edición de Fiesta Juventudes 2026, que se llevará a cabo el próximo 15 de marzo en el Polideportivo ubicado en Paseo de Ayza No. 195, colonia Hidalgo.

Tras el éxito de su primera edición —que reunió a más de mil asistentes—, este año se busca consolidar el evento como un espacio de convivencia que combine deporte, cultura y expresiones urbanas en una misma jornada.

El director general del Instituto, Leonardo Gómez Castro, señaló que la intención es rebasar la cifra alcanzada el año pasado y fortalecer esta plataforma dedicada a las juventudes del municipio.

“Es un evento que integra deporte, cultura y disciplinas urbanas. En la primera edición superamos los mil participantes y este año esperamos rebasar esa cifra”, destacó.

Desde temprana hora, el polideportivo se convertirá en punto de encuentro para jóvenes de entre 15 y 29 años, quienes podrán participar en actividades como BMX, skate, graffiti, freestyle, fútbol y básquetbol. La jornada contempla tanto competencias como exhibiciones, con el objetivo de promover la sana convivencia, la expresión artística y el espíritu competitivo.

En las disciplinas de fútbol y básquetbol se premiará a los tres primeros lugares con trofeos, reconocimientos, playeras conmemorativas y obsequios otorgados por patrocinadores. En skate y BMX también habrá premios para las y los ganadores en ambas ramas.

En el caso del freestyle, aunque no se entregará incentivo económico, uno de los patrocinadores otorgará al ganador o ganadora una grabación profesional, brindándole impulso a su proyección artística. El graffiti se desarrollará en modalidad de exhibición y todas las personas participantes recibirán un reconocimiento por su intervención.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 13 de marzo y podrán registrarse jóvenes residentes del municipio a través de las redes sociales del Instituto de la Juventud, donde se encuentra disponible un código QR que dirige al formulario correspondiente.

Con esta segunda edición, el Instituto refrenda su compromiso de generar espacios donde las juventudes puedan expresarse, competir y fortalecer el tejido comunitario a través del deporte y la cultura.