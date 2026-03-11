Renuevan Camino a Las Moras para mejorar movilidad en el sur de Tlajomulco

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inauguró la renovación del Camino a Las Moras, una vialidad ubicada en la delegación de San Agustín, con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en una de las zonas con mayor crecimiento del municipio.

La obra fue encabezada por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, quien señaló que la intervención forma parte de una serie de proyectos para mejorar la conectividad en el corredor de Avenida López Mateos, una de las principales vías de acceso al sur de la zona metropolitana.

Los trabajos se realizaron en el tramo que va de Avenida Arbolada Bosques de Santa Anita a Avenida López Mateos, donde se llevó a cabo la rehabilitación de la superficie de rodamiento para mejorar las condiciones de circulación.

De acuerdo con el gobierno municipal, la obra requirió una inversión de 6 millones de pesos e incluyó trabajos de fresado y reencarpetado de la carpeta asfáltica, con la rehabilitación de más de 10 mil metros cuadrados de superficie y la aplicación de un sellador especial en más de 7 mil metros cuadrados para prolongar la durabilidad del pavimento.

El director de Obras Públicas municipal, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia para mantener en buen estado la infraestructura vial ante el crecimiento urbano que registra la zona de López Mateos.

Además, como parte de la intervención se colocaron dos mil metros lineales de señalamiento horizontal y 18 piezas de señalamiento vertical para ordenar la circulación vehicular y mejorar la seguridad tanto para automovilistas como para peatones.

Autoridades municipales indicaron que esta obra se suma a otros proyectos viales en la zona, con los que se busca generar rutas alternas y fortalecer la conectividad entre fraccionamientos y vialidades principales del sur del municipio.