Diputada de MC pide informe a Gobierno de Tlaquepaque sobre licitación de alumbrado

Celenia Contreras, diputada de MC, exige transparencia sobre el gasto en luminarias.

En el periodo de vacaciones de Semana Santa, el gobierno de Tlaquepaque avaló la licitación 48/2026 de alumbrado público, por un monto de 44 millones de pesos.

Esta adquisición ya ha sido denunciada públicamente por el diputado del Partido Verde, Alberto Alfaro y por el regidor del mismo partido. Eduardo Ramírez. Por separado, la regidora del PRI, Regina Martínez, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, hace apenas tres días.

Ahora se suma a las denuncias sobre esa licitación, la diputada de MC, Celenia Contreras, quien presentó un exhorto ante el Congreso de Jalisco, para exigir transparencia y rendición de cuentas al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, encabezado por la presidenta Laura Imelda Pérez Segura.

La licitación busca dotar de alumbrado público a Tlaquepaque, pero no se presentó diagnóstico, ni cuáles son las colonias que van a recibir ese equipamiento., sin claridad en el costo unitario.

“Por si esto no fuera suficiente, el problema no termina ahí, existe otro aspecto que agrava aún más la situación. Como si fuera poco el descaro de lo que hasta el momento hemos visto, la empresa beneficiada ZITUM Desarrolladores SA de CV, no solo carece de trayectoria en el estado, sino que esta enfrenta señalamientos por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que ha derivado en restricciones para contratar con entidades de la administración pública”, explicó.

La legisladora presentó un exhorto en la sesión del pleno del Congreso, el que demanda que el Gobierno de Tlaquepaque entregue de forma inmediata un informe técnico sólido y verificable al Congreso estatal.

“¿Cómo se justifica entonces este fallo?, ¿bajo qué criterios técnicos, jurídicos o financieros, se decidió favorecer a esta empresa?. Acaso es por qué ZITUM Desarrolladora SA de CV tiene sede en la ciudad de México, de donde es oriundo y ha desarrollado toda su vida política el secretario general del Ayuntamiento de Tlaquepaque, José Luis Ramírez Espinoza”, se preguntó la legisladora.

El caso de esta licitación para la adquisición de alumbrado tiene ya una denuncia ante la propia Contraloría Municipal y ahora podría llegar al Tribunal de Justicia Administrativa.