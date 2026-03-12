La dirigencia de Morena presentó en Palacio de Gobierno y en el Congreso, un Plan Alterno de Movilidad

. Erika Pérez, presidenta estatal de Morena, entregó el documento en la puerta lateral de Palacio de Gobierno.

La dirigencia estatal de Morena entregó en Palacio de Gobierno, el Plan Alterno de Movilidad dirigido al gobernador Pablo Lemus y también en el Congreso local, para los 38 diputados.

La presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, entregó las propuestas e ideas que recogieron de consultas que hicieron con usuarios, colectivos y con investigadores y expertos en temas de movilidad y transporte público.

Una propuesta central en el Plan es que el mandatario estatal y los legisladores consideren la opción de “estatizar” el transporte público en su totalidad, ya que las empresas que hoy operan la mayoría de las rutas no dan buen servicio a los usuarios.

En Palacio de Gobierno recibieron el documento en la puerta lateral de la calle Morelos. No permitieron el ingreso de la dirigencia de Morena, entre quienes estaban diputados locales y federales, regidoras metropolitanas y militantes. Esto fue porque dijeron que eran muchas las personas.

“Ya presentamos el Plan Alterno de Movilidad, algo que se trabajó en mesas, en la calle, escuchando a los ciudadanos, a los usuarios del transporte público. Obviamente, ya habíamos venido con anterioridad a decirles que lo íbamos a presentar, para tener la cortesía, pero resulta que, cuando venimos y ven a toda la gente que nos está acompañando, ya no nos quieren dejar pasar y nos reciben aquí a través de las rejas, como si fuéramos delincuentes y lo digo, como ciudadana me entristece muchísimo, porque se supone que es del pueblo”, dijo.

Érika Pérez subrayó que espera que las proposiciones que se incluyen en el texto entregado, sean atendidas por el Poder Ejecutivo y también por la Legislatura estatal.

“Aquí con el gobierno del estado esperemos que lo lean, precisamente el gobernador y en el Congreso del Estado, segura estoy que nuestras diputadas y nuestros diputados y los legisladores aliados (Tonantzin Cárdenas y Leonardo Almaguer) lo van a leer, van a hacer propuestas, porque todavía se pueden hacer más y ponerla como una iniciativa ciudadana que vaya de la mano de nuestras diputadas y diputados”, aseveró.

La dirigencia de Morena afirmó que sí es posible que el transporte público sea de propiedad del gobierno de Jalisco y para evitar los casos de corrupción que se vivieron en el Sistecozome y en Servicios y Transportes, se apliquen sistemas de control y vigilancia que eviten actos de saqueo como los que generaron el cierre de ambas empresas paraestatales.