Mujer Construrama, la iniciativa de Cemex para impulsar el liderazgo femenino

"Mujer Construrama"

Como cada año, Cemex realiza eventos con un enfoque femenino a través del programa “Mujer Construrama”, una iniciativa que impulsa el liderazgo que han logrado dentro de la red Construrama.

Este evento se realiza con el propósito de consolidar una comunidad donde las empresarias puedan inspirarse, aprender y fortalecer sus proyectos.

Este año, más de 300 mujeres de la red Construrama participaron compartiendo experiencias y herramientas para fortalecer la gestión de sus empresas y ampliar su visión de liderazgo dentro de la industria.

Se realizaron conferencias, talleres y espacios de diálogo enfocados en el desarrollo profesional y personal, ejemplo de ello el panel “Mujeres Construrama, mujeres que inspiran”, donde empresarias de la red compartieron los retos y aprendizajes que han marcado su trayectoria.

Este proyecto se ha consolidado como un espacio que visibiliza el talento femenino dentro de la industria y demuestra que el futuro del sector también se construye con liderazgo, visión y colaboración entre mujeres.

Se contó con la participación de reconocidas ponentes como Ashley Frangie, Gaby Vargas, Cristina Cortés y Jessica Garza, quienes compartieron reflexiones y herramientas que alimentan el propósito de este proyecto.

En esta ocasión incluyo la participación del programa social Fondo Guadalupe Musalem, organización que impulsa el acceso a educación de calidad para jóvenes mujeres en Oaxaca.