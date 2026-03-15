Conductores de autos de plataforma exigen que la GN respete amparo para trabajar en el aeropuerto

Los conductores señalan que el fallo a su favor es relevante en el contexto del próximo Mundial de Futbol, en Guadalajara.

Conductores de plataforma afiliados al Sindicato Libertad hicieron un llamado a la Guardia Nacional, para que respeten la suspensión legal definitiva que expidió el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la ciudad de México, para que les permitan dejar y tomar pasaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La decisión del Juzgado se dio el 23 de febrero pasado y ahí se establece lo siguiente: “Se concede la suspensión definitiva solicitada por Uber México para el único efecto de que las autoridades responsables cesen en la detención arbitraria y discriminatoria de vehículos”, señala el documento del cual Crónica Jalisco tiene una copia.

Andrés Blanco Pimentel, secretario general del área de Movilidad y Transportes del Sindicato Libertad, explicó que, tras el fallo a favor de los operadores de plataforma, la Guardia Nacional (GN) sigue deteniendo a los autos que realizan su trabajo. Retienen los autos, se los llevan al corralón y cuando se les muestra la suspensión legal del juicio de amparo 1202/2025, no les aplican la multa.

La sanción por prestar servicio de auto de alquiler en el aeropuerto es de 60 mil pesos, precisó Blanco Pimentel.

Según el fallo exhibido por los autos de plataforma, la GN “no deberá exigir mayores requisitos que no estén previstos expresamente en las leyes aplicables, tales como permisos o concesiones”.

El veredicto es importante en el contexto de la próxima realización del Mundial de Futbol, ya que se trata de una opción más para los turistas que visitarán Guadalajara y buscarán trasladarse a sus hoteles o sitios de hospedaje, o incluso en forma directa al estadio.

Sobre el tema, el gobernador Pablo Lemus, informó hace unos días que el gobierno del estado solicitó un estudio jurídico para analizar como habilitar ese servicio, debido a que el aeropuerto es considerado territorio federal.

Lemus dio a conocer que se identificó un predio contiguo al aeropuerto, ubicado sobre la carretera a Chapala, donde se construirá un estacionamiento exclusivo para vehículos de plataforma, con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.

Según el proyecto, los pasajeros que lleguen al aeropuerto serán trasladados desde la terminal hasta ese terreno, mediante un autobús del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Una vez en el sitio, podrán solicitar su viaje por medio de la aplicación de transporte de su preferencia.

Los conductores de los autos de plataforma señalaron que la GN debe acatar el fallo de la justicia federal y permitir que trabajen en el lugar, lo cual haría innecesario construir el estacionamiento señalado.