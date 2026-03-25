Tlajomulco presenta obras del Presupuesto Participativo 2026 con participación histórica

Con una participación ciudadana calificada de histórica por el Gobierno de Tlajomulco, se presentaron las obras más votadas del Presupuesto Participativo 2026, resultado del programa “Juégatela con Tlajo”, en el que más de 18 mil personas decidieron directamente las prioridades de obra pública en sus comunidades.

El alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que la participación creció 96 por ciento respecto al año anterior, al pasar de 9 mil a más de 18 mil votantes, consolidando este ejercicio como un modelo de gobernanza con corresponsabilidad ciudadana.

“Y la cereza del pastel, lo más importante: no habrá esfuerzos que el gobierno haga si no es con la participación activa de la gente. De eso estamos convencidos. Creemos que el modelo de cercanía que hemos implementado está incrementando aún más la participación de las y los ciudadanos. Estamos obligados a involucrarnos en las decisiones y también, en corresponsabilidad, en las acciones. Por eso, hoy me da mucho gusto que superamos las 18 mil personas en nuestro presupuesto participativo, cuando hace un año participaron 9 mil”, destacó el alcalde.

Las seis obras seleccionadas se ejecutarán en zonas como López Mateos, Los Agaves, Lomas de Tejeda, Bosques de Santa Anita, La Teja, El Tecolote, Los Encinos y Los Tulipanes, e incluyen la construcción y rehabilitación de espacios públicos, vialidades, canchas deportivas, un módulo de emergencias y mejoras en infraestructura educativa.

Por su parte, la coordinadora de Cercanía y Corresponsabilidad Social, Patricia Sandoval Martínez, atribuyó el aumento en la participación a la mejora en los procesos de recaudación y a una mayor difusión del programa, lo que facilitó el voto ciudadano.

“Este crecimiento en la participación se debe a un ejercicio de colaboración entre las dependencias, así como a los mecanismos de fortalecimiento en los servicios por parte de Tesorería, que implementó un proceso de recaudación más ágil”, explicó la funcionaria.

En tanto, el presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, Esteban Castañeda Soto, subrayó la importancia de fortalecer el acompañamiento social en la ejecución y seguimiento de las obras.

Las acciones forman parte de un paquete más amplio de inversión pública para 2026, y reflejan, según autoridades, las prioridades definidas directamente por la ciudadanía.