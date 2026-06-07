Localizan sana y salva a adolescente reportada como no localizada en Tlaquepaque

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque localizaron sana y salva a una adolescente de 13 años que había salido de su domicilio luego de una discusión con sus familiares.

La búsqueda inició después de que sus familiares reportaron que desconocían su paradero y señalaron que podría encontrarse en la zona de la Nueva Central Camionera. Con la información proporcionada y el apoyo de las cámaras de videovigilancia del C4, policías municipales desplegaron un operativo en los alrededores de la terminal de autobuses.

Minutos después, la menor fue ubicada en las inmediaciones de la Central Camionera. Según la información recabada por las autoridades, la adolescente manifestó que decidió abandonar temporalmente su hogar tras una discusión con sus padres y que tenía la intención de salir de la ciudad.

Las autoridades confirmaron que durante el tiempo que permaneció fuera de casa no fue víctima de ningún delito ni sufrió afectaciones a su integridad física.

Localizan a menor en Tlaquepaque (Gobierno Tlaquepaque)

Tras su localización, se dio parte al agente del Ministerio Público adscrito al área de Personas Desaparecidas, quien ordenó la aplicación de los protocolos correspondientes. Al no existir una ficha de búsqueda vigente, se determinó la entrega de la adolescente a sus familiares.

Finalmente, la menor fue reintegrada con su madre bajo medidas orientadas a garantizar su bienestar y protección.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tlaquepaque hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a fortalecer la comunicación con niñas, niños y adolescentes, así como a mantenerse atentos a cambios de conducta que puedan derivar en situaciones de riesgo o ausencias voluntarias del hogar.