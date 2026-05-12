Programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles, beneficiará a casi 4 mil niñas y niños de 78 municipios

Pablo Lemus presidió el evento

Con el objetivo de respaldar la economía y reconocer el esfuerzo de madres y padres trabajadores, e impulsar que las niñas y niños se desarrollen en espacios seguros y adecuados para su aprendizaje, el Gobierno del Estado realizó la entrega de estímulos del programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles.

En Polideportivo CODE López Mateos, se anunció que3 mil 894 niñas y niños de 78 municipios recibirán un apoyo económico de mil 500 pesos mensuales, durante ocho meses, para el pago de guarderías, estancias infantiles, ludotecas o centros privados de cuidado infantil.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado, recordó que ante el recorte de apoyos federales para estancias infantiles, en Jalisco se impulsa una política que atiende a las niñas y los niños, y al mismo tiempo, respalda a las madres y padres de familia en el pago de servicios para el cuidado de sus hijos.

Con una inversión de 50 millones de pesos, el programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles, las madres y padres de familia presentarán ahorros importantes en la economía del hogar, fortaleciendo su calidad de vida.

Lemus Navarro también anunció créditos por hasta 500 mil pesos para el mejoramiento de la infraestructura de estancias infantiles, acciones con las cuales se podrán prestar mejores servicios.

“¿Que podrán hacer con hasta 500 mil pesos que les vamos apoyar? Remodelar las propias estancias, para dar mejores condiciones de cuidados a las y los niños”, precisó Lemus Navarro, y agregó que se evaluará la posibilidad de incluir a los DIF Municipales que cuenten con guarderías.

Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, reconoció que, debido al recorte de recursos federales para instancias infantiles, madres y padres tuvieron que renunciar a sus empleos por no tener un lugar donde cuidarán a sus hijos o por no contar con los recursos suficientes.

Ante este escenario, señaló, desde Zapopan se impulsó esta estrategia, que permite que madres y padres de familia puedan salir a laborar con tranquilidad.

“Buscamos poder llegar a más niñas y niños, y que más mujeres, padres de familia, puedan salir a trabajar con la tranquilidad de que sus hijos están siendo cuidados en lugares seguros y adaptados para ellos”, destacó la Coordinadora General Estratégica.

Francisco González Rendón, Encargado de Despacho de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, reconoció que el programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles es una estrategia que beneficia a todas y todos los integrantes de las familias.

“Construir un estado pensando en niñas y niños es construir un mejor futuro para todas y todos. Por eso, el programa Yo Jalisco, Apoyo para Estancias Infantiles nació precisamente para reconocer que el cuidado también es justicia”, afirmó González Rendón.

Cristina Ibarra Alamillo, madre trabajadora y beneficiaria del programa, aseguró que el apoyo económico que recibe le permite salir adelante mediante su trabajo, sabiendo que su hijo está bien cuidado.