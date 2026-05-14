Avalan nuevos requisitos para contratar asesores en el SIAPA y en otros organismos públicos del estado

Para evitar que ocurran nuevamente casos como los de Ely Castro, la ex conductora de televisión, que fue contratada como asesora del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), con un sueldo mensual de 73 mil pesos, sin tener el perfil para ello, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del SIAPA y a la Ley de Entidades Paraestatales, para exigir que quien llegue a cargos directivos cuente con estudios profesionales y acreditar un mínimo de cinco años de experiencia en su área.

La iniciativa fue propuesta hace casi un año por las diputadas Valeria Ávila, de Hagamos, y Mariana Casillas, de Futuro, quien dijo que la exigencia también aplica para el resto de organismos públicos descentralizados del Gobierno de Jalisco, como serían el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), la Agencia de Energía o el Organismo de Servicios de Salud.

“Con esto buscamos ‘blindar’ que todos los directivos de alto nivel del SIAPA y de todos los OPDs (Organismos Públicos Descentralizados) del estado de Jalisco, cuenten como requisito mínimo, cinco años de experiencia en las temáticas que van a dirigir, pero también con una currícula comprobable por parte de la Junta de Gobierno de los diferentes OPDs del estado, que puedan asegurarnos que están haciendo contrataciones de personal que cuenta con las capacidades suficientes para desempeñar los cargos”, explicó.

Según la reforma aprobada en forma unánime por todas las bancadas parlamentarias, incluida MC, el director del SIAPA y de cualquier otro organismo público estatal puede nombrar a funcionarios del nivel intermedio, previa verificación que los perfiles propuestos cumplan con la experiencia y capacidad técnica para el puesto que se trate.

“Esta iniciativa nace a partir de ciertos casos de corrupción o de contrataciones discrecionales que se han hecho en el SIAPA, pero consideramos que no es suficiente solamente ‘blindar’ el organismo, sino que había que ‘blindar’ a todas las OPDs del estado y, en conjunto con la diputada Valeria Ávila, es que esta iniciativa salió. A partir del día de hoy y de que se publique en el periódico oficial, ya no podrán hacerse contrataciones en las OPDs a discrecionalidad y el SIAPA no deberá ser otra Agencia de Colocaciones para el gobierno en turno”, dijo.

En el caso de Ely Castro ella trabajó en el SIAPA como asesora y solo acreditó estudios de secundaria con certificado. Actualmente no labora en esa institución.