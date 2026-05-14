Coprisjal pide verificar consultorios y evitar riesgos por aplicación de sueros “vitaminados”

Luego de la clausura de laboratorios y farmacias donde se elaboraban y aplicaban de manera irregular sueros “vitaminados”, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) hizo un llamado a la población para extremar precauciones antes de recibir medicamentos inyectables o soluciones intravenosas.

El titular de Coprisjal, José Antonio Muñoz Serrano, advirtió que muchas personas acuden a establecimientos que ofrecen tratamientos “milagro” sin verificar si cuentan con permisos sanitarios o personal capacitado, lo que puede poner en riesgo su vida.

“Si cuidamos lo que comemos y lo que vestimos, también debemos cuidar lo que ingerimos o lo que se nos aplica para proteger nuestra salud (…) Hay quien ha decidido consumir algunos pseudomedicamentos y sustancias que no tienen un registro sanitario, que no tienen una trazabilidad para determinar de dónde vienen estos productos, cómo fueron elaborados”, señaló.

Explicó que durante recientes operativos se detectaron establecimientos que ofrecían sueros con vitaminas y otras sustancias desconocidas sin registro sanitario ni protocolos adecuados de manejo médico.

Entre los riesgos por la aplicación de estos productos se encuentran arritmias, descompensaciones en pacientes diabéticos o hipertensos, insuficiencia renal, infecciones graves y hasta sepsis, debido a que algunas sustancias son administradas directamente al torrente sanguíneo sin controles adecuados.

Muñoz Serrano recomendó a los pacientes revisar que los consultorios y establecimientos médicos cuenten con aviso de funcionamiento, licencia sanitaria y un responsable sanitario acreditado, documentos que deben estar visibles para los usuarios.

También pidió verificar que el médico tenga su cédula profesional a la vista y desconfiar de tratamientos que prometan resultados rápidos o curas inmediatas.

El titular de Coprisjal enfatizó que los consultorios aledaños a farmacias no están autorizados para aplicar soluciones intravenosas ni medicamentos intramusculares, ya que esos procedimientos deben realizarse únicamente en hospitales o unidades médicas con protocolos sanitarios adecuados.

“Por ningún motivo permitan que les apliquen un suero intravenoso o una sustancia intramuscular en un consultorio de este tipo. Hay normas oficiales que regulan estos procedimientos y deben hacerse en espacios hospitalarios seguros”, subrayó.

Finalmente, recordó que en Jalisco existen hospitales públicos y unidades médicas donde la población puede recibir atención segura y gratuita para este tipo de procedimientos.