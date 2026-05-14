Firman convenio para traslados seguros de mujeres en situación de violencia

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La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y la plataforma Uber formalizaron un convenio de colaboración para garantizar traslados seguros y gratuitos a mujeres que enfrenten situaciones de violencia. La iniciativa permitirá que las usuarias se movilicen hacia refugios, instituciones de salud o la Fiscalía del Estado, ampliando la capacidad de respuesta institucional ante emergencias.

El acuerdo se integra a la estrategia Pulso de Vida y al programa Nos Movemos Seguras, con el objetivo de reducir los obstáculos de movilidad y facilitar el acceso oportuno a servicios de acompañamiento, protección y justicia. La SISEMH contará con acceso directo a la plataforma de Uber para gestionar viajes, además de generar códigos promocionales destinados a traslados hacia instituciones públicas y privadas.

Fabiola Loya Hernández, titular de la SISEMH, subrayó que esta alianza “representa mucho más que un convenio, es una acción concreta que marca la diferencia entre el aislamiento y el acceso oportuno a la ayuda”. Asimismo, destacó que el acuerdo fortalece las herramientas de atención inmediata y asegura que las mujeres reciban acompañamiento integral en áreas como trabajo social, psicología, asesoría jurídica y procesos de empoderamiento.

Como parte de los compromisos, la SISEMH participará en campañas informativas dirigidas a socios conductores de Uber, capacitándolos para identificar y apoyar correctamente a mujeres en riesgo. Uber México, por su parte, difundirá programas en materia de género y promoverá las funcionalidades de seguridad de su aplicación, además de sumar acciones como la opción Uber Mujeres, que permite elegir viajes con conductoras.

Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, resaltó que la colaboración entre sector público y privado es clave para contrarrestar la violencia comunitaria y fomentar una cultura de respeto en el transporte. Recordó que en Jalisco se han implementado programas como Mujeres Conductoras y la supervisión nocturna en zonas de alta afluencia juvenil, acciones que refuerzan la seguridad y movilidad con perspectiva de género.

El convenio refleja el compromiso del Gobierno de Jalisco de aprovechar la tecnología, la atención oportuna y el trabajo coordinado para consolidar políticas públicas que protejan la vida y la integridad de las mujeres.