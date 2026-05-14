Solicita Prepa 4 de la UdeG apoyo para localizar a alumno desaparecido

Bachiller desaparecido en Guadalajara

Un estudiante de la Preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de mayo, por lo que dicha escuela ha pedido la colaboración de la ciudadanía para encontrarlo.

“Se solicita el apoyo de nuestra comunidad para localizar al alumno de esta preparatoria, Dorian Ávalos Lara, de 15 años, quien fue visto por última vez el pasado 11 de mayo de 2026 en Guadalajara, Jalisco”, publicó la escuela en redes sociales.

Como señas particulares, el bachiller a quien se busca tiene una cicatriz en barbilla y brazo derecho; es de cabello ondulado, largo y castaño, de una estatura aproximada a 1.75 metros.

Cuando se le vio por última vez vestía playera negra de manga corta, un pantalón de mezclilla también de ese color y calzaba tenis de futbol rápido marca Nike, blancos con azul.

Además llevaba una gorra negra con la letra M en color rojo y una mochila en colores rojo y negro.

“Compartir esta publicación puede hacer la diferencia y ayudar a que regrese con su familia”, señala la publicación del plantel escolar.

Se pide que si alguien cuenta con información, se comunique de inmediato al 33 3145 6314 o también al correo electrónico: comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx