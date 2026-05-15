Amatitán prohibirá uso de pirotecnia tras explosión en fiestas patronales

Tras la explosión registrada durante las fiestas patronales que dejó una mujer fallecida y decenas de personas lesionadas, el Gobierno Municipal de Amatitán anunció la prohibición del uso de pirotecnia en cualquier evento público dentro del municipio.

A través de un comunicado oficial, el ayuntamiento informó que la medida busca prevenir nuevos accidentes y reforzar la seguridad de la población luego del incidente ocurrido la noche del jueves, cuando fuegos pirotécnicos habrían alcanzado tanques de gas instalados en puestos de comida cercanos al templo.

“El uso de pirotecnia quedará estrictamente prohibido en cualquier evento público dentro del municipio”, señaló la administración municipal en el documento difundido este viernes.

El gobierno local aseguró que desde los primeros minutos posteriores a la emergencia se activaron protocolos de atención en coordinación con Protección Civil del Estado, corporaciones municipales, policías regionales y servicios médicos para auxiliar a las personas afectadas.

Además, las autoridades municipales señalaron que la prioridad se mantiene en el acompañamiento a las familias de las víctimas y personas lesionadas, así como en la coordinación institucional para atender las consecuencias del accidente.

El ayuntamiento también hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores o información no confirmada sobre lo ocurrido.

La explosión dejó un saldo actualizado de 25 personas lesionadas y una mujer de 52 años fallecida, según reportes de la Secretaría de Salud Jalisco y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU). De los heridos, cinco permanecen graves, siete presentan lesiones regulares y 12 más resultaron con heridas leves.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas exactas del incidente y determinar posibles responsabilidades relacionadas con el manejo de pirotecnia y la instalación de cilindros de gas durante las festividades patronales.