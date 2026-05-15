“Obsesión”: Ten cuidado con lo que deseas…

e la prolífica casa productora Blumhouse llega una historia de amor, suspenso y terror psicológico llamada “Obsesión”, la cual presenta a una nueva generación de talento dentro del género, redefiniendo el terror desde lo emocional y lo cercano.

“Obsesión"

Pero antes, entremos en contexto sobre esta productora que vino a redefinir el género con su modelo empresarial, el cual consiste en producir películas con presupuestos reducidos, dar libertad creativa a los directores y distribuirlas ampliamente a través del sistema de estudios. Además, apuesta por actores poco conocidos, lo que se traduce en tramas más creíbles que aquellas protagonizadas por estrellas de Hollywood, basando su éxito en lo ingenioso y original de sus historias.

Por mencionar algunos de sus éxitos taquilleros, son los creadores de las franquicias de “La Purga”, “M3GAN”, “Teléfono Negro” y un gran etcétera.

“Obsesión"

“Obsesión” llegó este mes de mayo a las salas de cine con una propuesta que combina nuevas voces y una historia inquietante sobre el deseo y sus consecuencias. En la película, el joven director Curry Barker explora cómo una atracción aparentemente inocente puede transformarse en algo oscuro, mientras un cuarteto de talentos emergentes —Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson y Megan Lawless— da vida a una historia donde el amor ideal se convierte en una pesadilla, desatando una obsesión que pronto se vuelve incontrolable.

“Obsesión"

Luego de llamar la atención en la Convención South by Southwest 2026 (el encuentro anual en Austin, Texas, que reúne a profesionales del cine, televisión, música, tecnología y educación, y que suele marcar tendencia al impulsar nuevas voces del cine independiente), la película ha continuado su impulso con un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, una calificación que refleja su fuerte recepción crítica, posicionándose entre los títulos más comentados del género, donde las actuaciones del talento joven han destacado.

La trama nos presenta a Bear, un joven tímido y soñador, empleado de una tienda de música, que está enamorado de una amiga de su infancia, una chica llamada Nikki, a quien no se anima siquiera a invitar a salir.

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Después de conseguir un juguete mágico llamado el “Sauce del Deseo” (una especie de polvo de los deseos, como el que vimos en la película protagonizada por Jennifer Garner, “Si Yo Tuviera 30” de 2004), para conquistar el corazón de la chica que le gusta, el romántico empedernido consigue exactamente lo que pidió, pero pronto descubre que algunos deseos tienen un precio oscuro y siniestro. Para dar vida a esta historia, el cineasta debutante Curry Barker sabía que la dinámica entre dos chicos y dos chicas era clave: un equilibrio que permite explorar relaciones, secretos y emociones cruzadas con una intensidad cercana y reconocible.

El protagonista Bear cobra vida a través de Michael Johnston, quien construye un personaje que evoluciona desde la inocencia hasta tomar decisiones cada vez más ambiguas. Curry Barker buscaba a alguien que transmitiera esa inocencia inicial, “sobre todo porque se va desvaneciendo a medida que avanza la historia”, señala el director. Una transformación que el propio Johnston define como una “ceguera voluntaria”.

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Johnston añade: “Me entusiasmaba asumir el reto de subvertir el tópico del ‘chico bueno’ sin que el personaje dejara de resultar cercano. Bear sabe que hay algo mal, pero decide no verlo porque está aferrado a su fantasía”. Sobre la trama, el actor concluye: “La tragedia es que no desea la felicidad de Nikki, sino su devoción”.

A su lado, Inde Navarrette, actriz de ascendencia mexicana conocida por “Superman & Lois” y la película “La Trampa”, interpreta a Nikki, un papel exigente que transita de lo romántico a lo inquietante, convirtiéndose en el motor emocional y oscuro de la historia. “En el casting para elegir a la actriz que interpretaría a Nikki, insistí en seleccionar a Inde tras haber trabajado con ella en ‘Trap House’, donde me pareció sencillamente increíble y su presencia destacaba en pantalla. Es, sin duda, una estrella en ascenso”, asegura Curry Barker.

Aunque su personaje se encuentra en una situación particularmente extrema y desquiciada, Navarrette asegura que supo exactamente quién era Nikki desde el momento en que leyó el guion de “Obsesión”: “Es el primer personaje que entendí por completo. Fue una sensación tan eufórica estar tan segura de saber quién es tu personaje”.

“Obsesión"

El círculo se completa con Ian, interpretado por Cooper Tomlinson, quien ya ha trabajado previamente con Curry Barker en dos proyectos anteriores, marcando esta su tercera colaboración juntos. Sobre su elección, el director no dudó: “Cooper era Ian por defecto”, dejando claro el nivel de confianza y complicidad creativa que comparten.

Finalmente, Sarah es un personaje cercano y realista que conecta rápidamente con el público. Encontrar a la actriz adecuada no fue sencillo, ya que, pese a ser un rol secundario, debía generar empatía en un tiempo limitado en pantalla. “Quería a alguien muy realista y con quien fuera fácil identificarse, alguien con quien realmente te pudieras imaginar siendo su amigo”, explica Curry Barker. Esa persona fue Megan Lawless.

Con este elenco, “Obsesión” construye un universo donde las emociones juveniles se intensifican hasta volverse peligrosas, dando forma a una historia que combina cercanía, vulnerabilidad y horror.

Recomendable para los cinéfilos que disfrutan del terror psicológico. ¡Nos vemos en el cine!

DATO

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