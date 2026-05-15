Encuentro artesanal entre China y Jalisco

Con bordados de seda, deshilado, telar y memoria comunitaria como punto de encuentro, Jalisco y China consolidaron un puente cultural durante el Encuentro Bilateral “Hilos que entretejen culturas China-Jalisco”, celebrado este jueves en el Edificio Arroniz, sede de la Secretaría de Cultura estatal.

Encuentro Bilateral “Hilos que entretejen culturas China-Jalisco”

La reunión congregó a Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco; Ximena López Nakashima, Directora de Patrimonio Cultural; Shu Hua Wei, líder de la Delegación de Bordado Chino-Proyecto Sanxun; Jin Gui Cheng, Directora del Instituto Confucio en Guadalajara, y Pablo Paredes Goche, Director de Fomento Artesanal de la Secretaría de Desarrollo Económico, junto a artesanas y artesanos wixaritari, nahuas, otomíes y representantes de municipios textiles de Jalisco.

Durante el diálogo, las autoridades destacaron que tanto el bordado Shu chino, con más de dos mil años de historia, como las técnicas textiles jaliscienses representan formas vivas de identidad, resistencia y patrimonio cultural inmaterial, capaces de preservar la memoria de los pueblos a través de generaciones.

El encuentro permitió compartir saberes entre maestras del bordado chino y creadoras jaliscienses provenientes de Tuxpan, Villa Guerrero, Bolaños, Guadalajara y Tepatitlán, quienes intercambiaron técnicas, experiencias y simbolismos, reforzando la importancia del textil como lenguaje universal que supera fronteras.

Encuentro Bilateral “Hilos que entretejen culturas China-Jalisco”

Además de conferencias y talleres interactivos, la jornada abrió la puerta a futuras colaboraciones entre China y Jalisco en materia de patrimonio, artesanías y exposiciones, consolidando una alianza cultural enfocada en la preservación, difusión y reconocimiento de las tradiciones textiles de ambas naciones.