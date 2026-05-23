Apoya SADER Jalisco a más de mil productores con el programa Sumar Maíz

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Con el objetivo de impulsar la productividad agrícola y mejorar la rentabilidad de las y los productores, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), entregó mediante el programa Sumar Maíz una bolsa de apoyo superior a los 24 millones de pesos en beneficio de mil 200 productoras y productores de este grano en 12 municipios.

El titular de SADER Jalisco, Eduardo Ron Ramos, destacó que cada paquete tecnológico incluye insumos de calidad como semilla híbrida para la siembra de tres hectáreas, tratamientos de semilla, productos foliares, mejoradores de suelo e insecticidas para el control de plagas. Además, los beneficiarios recibirán asesoría técnica especializada y podrán acceder al préstamo de drones para fumigación sin costo.

Ron Ramos subrayó que el programa se implementa en regiones estratégicas como la Ciénega y Valles, consideradas graneros de Jalisco, y que se complementa con incentivos económicos: 150 pesos por tonelada de maíz otorgados por el Gobierno estatal y 800 pesos adicionales por tonelada a cargo del Gobierno de México.

Productores como Francisco Núñez, de La Barca, y Jazmín González, de la zona Ciénega, coincidieron en que estos apoyos permitirán reducir costos de siembra y mejorar el rendimiento de sus parcelas en un contexto de bajos precios del maíz.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso con el fortalecimiento del campo, el desarrollo rural y la construcción de una agricultura más rentable, sustentable y competitiva para las familias agricultoras del estado.