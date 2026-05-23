SETRAN presenta avances del patio de vehículos en el Aeropuerto de Guadalajara

. .

Con el objetivo de mantener el diálogo abierto, la Secretaría de Transporte (SETRAN) presentó a representantes de diversas asociaciones de conductores de plataformas los avances del proyecto del patio de vehículos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Durante la visita, los asistentes se mostraron positivos y abiertos a cumplir las reglas de operación, además de acordar enviar sus puntos de vista sobre el reglamento para enriquecerlo.

El titular de SETRAN, Diego Monraz Villaseñor, informó que el estacionamiento temporal registra un avance del 85% en su construcción, a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP). Este espacio contará con más de 60 cajones, baños, seguridad 24 horas, internet y un área de espera techada junto a la bahía de ascenso de pasajeros.

Los vehículos de plataformas podrán recoger a los pasajeros que arriben a la terminal aérea, quienes serán trasladados mediante autobuses eléctricos operados por SITEUR. Además, se despejaron dudas sobre el ingreso de taxis y particulares, la frecuencia de llegadas y el tiempo de permanencia en el sitio.

Se acordó realizar una prueba piloto con conductores de distintas agrupaciones una vez concluida la obra, para afinar la operación del espacio.

Los representantes de las asociaciones coincidieron en que este proyecto permitirá ordenar el servicio de transporte en el aeropuerto, ofreciendo mayor seguridad y comodidad tanto para los usuarios como para los conductores.

Autoridades estatales destacaron que el patio de vehículos forma parte de una estrategia integral de movilidad sustentable, que busca reducir la congestión en la terminal aérea y fomentar el uso de transporte eléctrico en beneficio del medio ambiente.