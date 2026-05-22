Entrega Lemus obras por más de 30 mdp en Unión de San Antonio y anuncia más inversión en escuelas y vialidades

Con una inversión superior a los 30 millones de pesos, el Gobierno de Jalisco entregó obras de infraestructura social y urbana en Unión de San Antonio, donde el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció además nuevos proyectos para el municipio, entre ellos la reconstrucción de escuelas, rehabilitación de más vialidades y la creación de espacios deportivos y recreativos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los trabajos de remodelación del Centro Histórico de Unión de San Antonio (EDGAR QUINTANA)

Durante una gira de trabajo por el municipio alteño, el mandatario estatal encabezó la entrega de la rehabilitación integral de siete calles del Centro Histórico, el andador peatonal Córdoba y una nueva capilla de velación, obras ejecutadas a través del Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI).

“Mira nada más qué chulo quedó, al igual que las calles intervenidas, sirven para llegar con el Señor de la Misericordia y que todo el entorno luzca”, afirmó Lemus Navarro al destacar la imagen urbana lograda en el centro del municipio.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los trabajos de remodelación del Centro Histórico de Unión de San Antonio (EDGAR QUINTANA)

El gobernador adelantó que el estado destinará más recursos para intervenir otras vialidades de Unión de San Antonio, además de reconstruir cuatro escuelas que serán equipadas con Aulas de Música y Aulas Google.

También anunció la entrega de una ambulancia equipada y una patrulla para reforzar la atención médica y la seguridad pública en el municipio, así como la construcción de una nueva unidad deportiva con cancha de fútbol y la rehabilitación de un parque público.

Lemus destacó además que en la Región Altos de Jalisco se han invertido 257 millones de pesos en carreteras para mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los trabajos de remodelación del Centro Histórico de Unión de San Antonio (EDGAR QUINTANA)

Las obras entregadas contemplaron la rehabilitación de las calles Allende, Enrique del Toro, Ramón González, Arroyo de los Naranjos, Hidalgo, Reforma y el acceso a El Testerazo, donde se realizaron trabajos de pavimentación, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, guarniciones y alumbrado público.

El andador peatonal Córdoba fue intervenido con adoquín, iluminación e infraestructura hidráulica y sanitaria, mientras que la nueva capilla de velación cuenta con dos salas, módulos sanitarios, cocinetas y patio central para atención de las familias del municipio.

La presidenta municipal de Unión de San Antonio, Ana Gabriela Hurtado Luna, reconoció el respaldo estatal para concretar obras que, dijo, eran necesarias desde hace años y que hoy representan un beneficio directo para la población.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la entrega de los trabajos de remodelación del Centro Histórico de Unión de San Antonio (EDGAR QUINTANA)

Por su parte, David Zamora Bueno, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), detalló que las obras se realizaron con recursos del FOCOCI y permitieron mejorar la movilidad y la imagen urbana del municipio.

En representación del sector empresarial regional, Johnny García señaló que las intervenciones fortalecerán la imagen turística e histórica de Unión de San Antonio.