Entrega Pablo Lemus infraestructura social en Unión de San Antonio

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El gobernador Pablo Lemus Navarro realizó una gira de trabajo en Unión de San Antonio, donde entregó la rehabilitación integral de siete calles estratégicas del Centro Histórico, un andador peatonal y una nueva capilla de velación, en beneficio directo de las familias del municipio.

Las obras fueron ejecutadas con recursos del Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI), privilegiando la arquitectura tradicional y las características urbanas de la zona.

Durante el evento, el mandatario estatal anunció que se destinarán más recursos para intervenir nuevas vialidades, reconstruir cuatro escuelas y equiparlas con Aulas de Música y Aulas Google, además de construir una unidad deportiva y rehabilitar un parque público.

Asimismo, el Gobierno del Estado entregará una ambulancia equipada y una patrulla para fortalecer la atención médica y la seguridad en el municipio.

Con estas acciones, Jalisco reafirma su compromiso de impulsar infraestructura moderna y con sentido social, elevando la calidad de vida de las y los habitantes de Unión de San Antonio.

La presidenta municipal, Ana Gabriela Hurtado Luna, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó que las obras entregadas responden a necesidades históricas de la población, fortaleciendo la confianza ciudadana en el trabajo coordinado.

El secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, detalló que las intervenciones incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, instalaciones hidrosanitarias y alumbrado público, lo que garantiza mayor seguridad y movilidad para peatones y automovilistas.

Representantes del sector empresarial señalaron que estas obras no solo mejoran la imagen urbana, sino que también impulsan el turismo y la actividad económica en Unión de San Antonio, consolidando al municipio como un referente en la Región Altos de Jalisco.