Disminuyen casos de sarampión en Jalisco

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Jalisco registra una disminución significativa en los casos confirmados de sarampión por semana epidemiológica. En la semana 20 se reportaron siete casos, en contraste con los 735 contabilizados en la semana 6, lo que refleja una reducción sostenida en la transmisión de la enfermedad.

De acuerdo con César Domínguez Barbosa, Director de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), las campañas intensivas de vacunación, los bloqueos vacunales y la instalación de puestos permanentes y móviles han permitido ampliar la cobertura y acercar la vacuna a la población, contribuyendo a disminuir la incidencia.

El funcionario reiteró el llamado a completar esquemas de vacunación, especialmente en menores de 49 años, y recordó que la aplicación de la “dosis cero” en bebés mayores de seis meses es fundamental en el contexto del brote actual.

La SSJ informó que cuenta con abasto suficiente de biológico y mantiene puntos de vacunación en todo el estado, disponibles en centros de salud, clínicas del IMSS, ISSSTE y Ejército, sin importar la derechohabiencia.

Del 23 al 30 de mayo se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2026, periodo en el que se intensificarán las acciones de inmunización contra el sarampión y otras enfermedades, reforzando la cobertura preventiva en la entidad.

La Secretaría de Salud Jalisco destacó que la reducción de casos es resultado del trabajo coordinado entre instituciones estatales y federales, así como de la participación activa de la ciudadanía que ha respondido al llamado de vacunarse.

Autoridades sanitarias subrayaron que la vigilancia epidemiológica continuará de manera permanente, con brigadas en campo y monitoreo en hospitales y clínicas, para detectar oportunamente cualquier nuevo caso y aplicar medidas de control inmediatas.

Especialistas en salud pública recordaron que la vacunación es la herramienta más efectiva para prevenir el sarampión y que mantener esquemas completos no solo protege a cada persona, sino también a la comunidad en su conjunto, evitando brotes futuros.