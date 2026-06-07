Joyero y alumna de secundaria: historias de desaparecidos con finales opuestos

El empresario Jaime Arias, hallado muerto a cuchilladas en el sur de Jalisco

Entre los desaparecidos que durante la segunda quincena de mayo fueron dados a conocer en Jalisco, sobresale el caso del empresario joyero Jaime Arias García, cuya historia tuvo un trágico final: fue hallado muerto después de unos días de ausencia, en medio de varias incógnitas, pues ahora no se sabe nada de su chofer y ahijado, quien lo acompañaba el día que el hombre de negocios desapareció.

Arias García, 73 años de edad, quedó ilocalizable el 26 de mayo, luego de que se le vio en el municipio de San Gabriel y se dirigía a Zapotlán El Grande, en el sur del Jalisco.

Entre el 28 y el 29 de mayo, el septuagenario fue hallado sin vida, en la Carretera Ciudad Guzmán–El Grullo, en la ruta hacia el Nevado de Colima. El cuerpo tenía varias heridas de arma blanca.

El automotor de Arias García había sido localizado antes; de acuerdo con reportes periodísticos, el vehículo tenía manchas de sangre en el asiento del copiloto y en la parte trasera, aunque esto no ha sido confirmado por la Fiscalía de Jalisco.

Aldaír Ponce Araiza. FOTO: Facebook Ibet RegaladOficial

Poco después de que el joyero fue encontrado sin vida, se difundió en redes sociales que permanecía desaparecido su chofer y ahijado Aldaír Ponce Araiza, de 18 años, e incluso se pedía colaboración para localizarlo.

Sin embargo, la Fiscalía negó que exista denuncia por la desaparición de Aldaír.

ESTUDIANTE DE SECUNDARIA REGRESÓ SANA Y SALVA

Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años de edad, fue reportada como desaparecida el 19 de mayo, luego de que supuestamente dijo a compañeros de su secundaria, ubicada en Santa Fe, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que había aceptado una oferta de empleo que recibió a través de una red social.

Inicialmente, se dijo que la menor fue vista en la Nueva Central Camionera, acompañada de una pareja de adultos, en los andenes para tomar un ómnibus de los que van a la Ciudad de México.

Después trascendió que eso era falso y que en las investigaciones se estableció que la adolescente había tomado un taxi de plataforma; por último, ya de manera oficial, se informó que fue hallada en Monterrey, sana y salva.

Las autoridades de Jalisco notificaron la localización de la muchachita el pasado 4 de junio, aunque no se precisó la fecha del hallazgo; sólo se aseguró que no fue víctima de reclutamiento o trata de personas, porque en realidad salió de su hogar por motivos personales.

La alumna de secundaria quedó bajo resguardo de su familia.