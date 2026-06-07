Tlajomulco Cabecera conquista el Mundialito del Mero Tlajo 2026

La fiebre mundialista ya se siente en Tlajomulco. A cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo de Tlajomulco Cabecera se coronó campeón del Mundialito del Mero Tlajo tras vencer 3 goles a 2 a Cajititlán en una final que reunió a miles de aficionados en la Unidad Deportiva Mariano Otero.

El encuentro se disputó ante un lleno en las tribunas, donde familias completas acudieron para apoyar a sus equipos y disfrutar de una jornada marcada por el ambiente festivo y la rivalidad deportiva. De acuerdo con los organizadores, la asistencia rondó las seis mil personas.

La final puso punto final a varias semanas de competencia entre equipos representantes de delegaciones, colonias y fraccionamientos del municipio. En total participaron 28 escuadras en la primera edición del certamen.

Durante la premiación, el presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, anunció que el torneo se convertirá en una tradición anual dentro del municipio.

“Muchas gracias a todos por hacer esta fiesta del fútbol juntos. Les quiero decir que es un torneo que llega para quedarse. Vamos a organizarlo año con año para seguir uniendo a la comunidad y hacer de Tlajo el lugar más futbolero de todo México. Gracias a todos, a las delegaciones que participaron, a quienes lo hicieron posible, al COMUDE y a todos los que se involucraron de todo corazón. Hoy gana el deporte, hoy gana el fútbol, hoy gana el compañerismo y la amistad”.

Concluye Mundialito Tlajo (Gobierno Tlajomulco)

Además del resultado deportivo, el torneo fue presentado como una iniciativa para fomentar la convivencia entre habitantes de distintas comunidades del municipio y promover valores asociados al deporte, como el trabajo en equipo, la disciplina y el respeto.

La respuesta de la ciudadanía durante las distintas jornadas superó las expectativas de los organizadores, consolidando al Mundialito como uno de los eventos deportivos locales con mayor convocatoria en los meses previos a la Copa del Mundo.

Con el campeonato de Tlajomulco Cabecera, concluyó la primera edición del Mundialito del Mero Tlajo, una competencia que, según anunció el gobierno municipal, volverá a celebrarse cada año.