Detienen a vecino de CDMX que vino a robar teléfonos en concierto de Alejandro Fernández

Detenido con 8 celulares luego de concierto en La Minerva

Fue capturado por la Fiscalía de Jalisco un hombre de 34 años de edad que vino de la Ciudad de México a robar teléfonos celulares a los asistentes al concierto realizado en la zona de La Minerva, en Guadalajara, el pasado jueves 25 de junio.

El presunto delincuente fue localizado en un hotel en donde tenía ocho aparatos, de los que por lo menos tres de ellos tienen denuncia de haber sido robados durante el evento señalado, en el que se presentaron Alejandro Fernandez, Julión Álvarez y Alfredito Olivas.

Las pesquisas son llevadas a cabo por la Unidad de Investigación Especializada en Robos Varios, de la Fiscalía del Estado.

El señalado como ladrón es Hugo Aníbal “N”, quien presuntamente se le acercó a una mujer afuera de una fábrica de lentes, en las inmediaciones de la glorieta de La Minerva, y aprovechó que ella en esos momentos tomaba imágenes con su teléfono celular, para acercársele por el costado izquierdo y arrebatarle el aparato y luego irse caminando entre la multitud, que se calcula fue de 270 mil personas, según cifras oficiales.

Un hombre que acompañaba a la víctima intentó darle alcance al ladrón; sin embargo, éste se detuvo y sacó una navaja de aproximadamente 15 centímetros de longitud, que portaba bajo su playera; enseguida, lo amenazó de muerte para que ya no lo siguiera.

El delincuente siguió alejándose y se perdió entre la concentración de personas.

Tras recibir las denuncias como la del anterior caso, agentes de la Fiscalía geolocalizaron de los aparatos de las víctimas, y encontraron a Hugo Aníbal “N” en un hotel.

Así le aseguraron ocho aparatos y supieron que es originario de la Capital de la República y había llegado a Guadalajara el mismo día de los hechos.

La Fiscalía cuenta con tres denuncias, por lo que exhorta a la ciudadanía que pudo haber sido afectada a presentar las querellas correspondientes, en las instalaciones de la Calle 14, en la Zona Industrial.