Diputados piden un cambio en el modelo de gestión de agua

Este miércoles, el director del SIAPA, Ismael Jáuregui, se presentará por primera vez al Congreso del Estado.

Para ir a fondo en la atención a la crisis de calidad del agua que vive Guadalajara, se requiere cambiar un modelo que ya se agotó, advirtió la diputada de Futuro, Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso.

La legisladora expresó su postura tras el video en redes que encabezó el jefe del Gabinete Estatal, Alberto Esquer, quien habló de que se requieren 20 mil millones de pesos para obras a favor del SIAPA y para ello se pidió el apoyo de los diputados.

“Como presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, sostengo que cualquier reforma debe partir de una premisa básica. No podemos ampliar, ni profundizar un modelo que ha fallado en garantizar lo más elemental: el derecho humano al agua y en ese sentido estaremos atentos a las iniciativas que envié el Ejecutivo”, respondió Mariana Casillas.

El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que es urgente la presencia del director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, para que clarifique -ante los diputados- el paquete de obras que anunció el gobierno de Jalisco, para atender las fallas en la calidad del agua.

“La gente lo que quiere es calidad del agua, agua potable y un costo del servicio que sea justo y un servicio en general en el cual los reclamos, la atención al público, sea expedito y sea inmediato lo que demanda un servicio de carácter público. Para ello, se necesita una reestructuración del SIAPA, no se necesita un plan que de continuidad a una institución que por múltiples razones desgraciadamente, ha venido a menos y enfrenta una crisis no solo técnica, sino también financiera”, expresó Bravo Padilla.

A su vez, la diputada de Morena, Marta Arizmendi, lamentó que una de las zonas de mayores problemas con la calidad y abasto de agua es Tonalá.

Arizmendi calcula que 60% del total de los 700 mil habitantes del municipio de Tonalá, reciben agua turbia, o de plano ni eso reciben.

“Sí quiero mencionar que seguimos exigiendo al SIAPA una solución. A nombre de los 700 mil habitantes de las mas de 80 mil cuentas que se tienen registradas en Tonalá, pedimos una respuesta urgente, una emergencia sanitaria. Es un hecho, ya ni los filtros que están comprando lo habitantes por su propia seguridad, ni las pastillas de cloro están siendo suficientes. Queremos hacer un llamado a la autoridad, a nuestros compañeros diputados, al gobierno de Jalisco, al propio director, es urgente tener un plan, que no nos digan que a 15 o 20 años se va a solucionar esto es un tema de salud pública”, dijo.

El director del SIAPA, Ismael Jáuregui, va a acudir al Congreso para presidir una mesa de trabajo este miércoles, para hablar sobre la mala calidad de agua que se surte a los hogares y a los negocios.