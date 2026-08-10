Logra IJCF reconocimiento de 221 personas fallecidas en casos complejos durante 2026

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El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), a través del Centro de Identificación Humana (CIH), logró de enero a julio de 2026 la identificación de 221 personas fallecidas en casos considerados complejos, resultado del fortalecimiento de procesos multidisciplinarios y del trabajo conjunto entre diversas áreas periciales.

Un caso complejo se presenta cuando la persona fallecida muestra un avanzado estado de evolución cadavérica, esqueletización o carbonización por fuego, condiciones que impiden realizar un reconocimiento visual mediante fotografías o fichas de búsqueda.

El CIH, junto con el área de Antropología, el Laboratorio de Genética, el Servicio Médico Forense y las Delegaciones Regionales del IJCF, implementó nuevos mecanismos de organización y trabajo multidisciplinario que permitieron incrementar el número de identificaciones en comparación con años anteriores. En 2025 se lograron 187 reconocimientos, mientras que en 2024 fueron 29, en 2023 apenas 21 y en 2022 solo 14.

Las y los especialistas del CIH realizan estudios científicos para establecer la identidad de las personas. En los casos de elementos óseos, el personal de Antropología analiza los huesos para estimar sexo, edad, estatura aproximada y posibles lesiones. Paralelamente, el Laboratorio de Genética obtiene perfiles genéticos a partir de muestras óseas, con el objetivo de confirmar que los restos pertenecen a una misma persona y compararlos con las muestras proporcionadas por familiares de personas desaparecidas.

La obtención de perfiles genéticos representa un desafío debido a la degradación del material biológico, pero la integración de equipos médicos, odontológicos, antropológicos, de criminalística y criminología permite construir perfiles integrales que sustentan científicamente las identificaciones.

Los tiempos para lograr una identificación varían según el estado de los restos y las técnicas necesarias para obtener resultados confiables.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones orientadas a la identificación de personas fallecidas, mediante el trabajo multidisciplinario, el acercamiento con las familias y la implementación de estrategias periciales que brinden certeza e identidad a quienes permanecen sin ser reconocidos.